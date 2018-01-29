Генпрокуратура просит таджикистанцев, которые стали жертвами компаний, отправлявших в трудовую миграцию в Саудовскую Аравию, обратиться к ним.

Генеральная прокуратура Таджикистана просит таджикистанцев, ставших жертвами трех компаний, которые отправляли таджиков в миграцию в Саудовскую Аравию и там, нарушая контракт, заставляли их заниматься принудительным трудом в домах арабских жителей, обратиться к ним.

Речь идет о компаниях «Джамол-2012», «Имкон-2015» и «Абдулкарим».

Как «АП» сообщила начальник управления по расследованию уголовных дел особой важности Джамшед Мирзохонзода, на данный момент следствие в отношении глав это трех компаний продолжается.

«Для определения числа таджикистанцев, которые были направлены за рубеж этими компаниями, мы также обратились к правоохранительным органам других стран и ждём их ответ. Дела нескольких жертв этих компаний, которые стали известны через СМИ, мы приобщили к этому делу, а также общаемся ко всем, кто также из-за этих компаний пострадал, обратиться к нам по телефону доверия (+992 37) 2351111», - сказал Мирзохонзода.

Напомним, 26 сентября Генпрокуратура заявила, что в отношении глав трех компаний: «Джамол-2012», «Имкон-2015» и «Абдулкарим», которые занимались трудоустройством таджикистанцев в Саудовской Аравии, возбуждено уголовное дело по статье 130, прим 1, УК РТ (Торговля людьми).

Как отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры, было выявлено, что эти компании занимались отправкой мигрантов в эту страну с 2016 года до начала 2017 года.

«Эти компании отправили в трудовую миграцию в Саудовскую Аравию нескольких таджикистанцев, однако там их заставляли заниматься принудительным трудом в домах арабских жителей в нарушение контракта и без выплаты зарплаты», - отмечается в сообщении.

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