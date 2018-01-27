В конце прошлого года были приняты Программа развития кино на 2018–2022 годы и постановление правительства о создании госучреждения «Тоҷикфилм». Эти два документа стали основой для перехода к новому формату отечественного кинематографа.

Что дадут новые реформы для развития кино, «АП» попыталась разобраться.

Агентство вместо госведомства?

Отсутствие финансирования в 90-е годы, а также подчинение киноиндустрии Государственному комитету по телевидению и радиовещанию, то есть ведомству, которое курирует средства массовой информации, привело к проблемам отечественного кинематографа и стало одной из причин деградации таджикского кино.

«Кинематограф нуждается в отдельном государственном ведомстве, безраздельно занимающемся именно сферой кинопроизводства и кинопроката, а также эстетикой и идеологией», - написала в своей работе молодой исследователь Шарофат Арабова, предлагая создать что-то вроде национального агентства по развитию кинематографии. Но вместо агентства приняли формат госучреждения.

Впервые за последние годы о возрождении таджикского кинематографа говорил в своем очередном послании к парламенту президент страны Эмомали Рахмон в 2015 году. К тому времени как раз истек срок действия Программы развития таджикского кино на 2011–2015 годы, что стало предпосылкой для разработки и принятия новой программы. В этих целях был образован Правительственный совет по развитию национальной кинематографии.

«В целях развития этого важного вида искусства правительство Таджикистана должно проанализировать выполнение государственной программы развития таджикского кино и в дальнейшем ежегодно предусматривать специальные средства для постановки новых фильмов и подготовки специалистов сферы», - подчеркнул тогда президент страны.

Что же за программа?

Вначале в сентябре 2017 года правительство приняло постановление за № 457, в котором говорится о принятии Программы развития кино на 2018–2022 годы, а в конце декабря на базе киностудии "Таджикфильм" и государственного унитарного предприятия кино и видео "Тоҷиккино" было образовано государственное учреждение "Тоҷикфилм" как отдельная структура, выведенная из подчинения Комитета по телевидению и радио при Правительстве Таджикистана.

Но вернемся к программе развития кино, которая претерпела незначительные, но позитивные изменения, например в ней предусмотрено частичное государственное финансирование кинокартин и право всех организаций кинематографии на получение государственной поддержки, а это, согласно закону РТ «О кино», принятому в 2005 году, почти 70% общей стоимости проекта. В ней также говорится, что создатели фильмов для детей и юношества, фильмов-дебютов имеют преимущество при получении государственной поддержки, а кинолетопись полностью финансируется государством. Участие национального фильма в международном кинофестивале должно полностью финансироваться за счет государства.

Фильм «Муаллим» таджикского режиссера Носира Саидова Из архива Носира Самадова

Естественно, реальная ситуация очень отличается от написанного на бумаге. Режиссер Искандар Усмонов признается, что не получал денег от государства, когда дебютировал в кинематографе, снимал фильмы про детей и даже когда искал деньги для участия в международных кинофестивалях.

«В программах (нынешней и прежней) основное внимание уделяется административной деятельности государственного унитарного предприятия «Таджиккино» и киностудии «Таджикфильм», - говорит он, рассказывая, что и в нынешней программе акцент сделан на реконструкции сети кинотеатров, модернизации кинопроекционного оборудования, приобретении и тиражировании фильмов.

По мнению председателя Союза кинематографистов Таджикистана Сафара Хакдодова, из указанных в Программе развития кино на 2010–2015 годы целей было выполнено порядка 20% и радует, что «Таджикфильму» благодаря руководству Носира Саидова удалось усовершенствовать свой технический парк и приобрести необходимое оборудование. «В общем, полностью переоснащена техбаза киностудии, что позволяет нам сдавать оборудование в аренду режиссерам других стран, - говорит он. - Но для этого нужен хороший менеджмент».

Итак, среди пятилетних задач, намеченных в Плане мероприятий по реализации Программы развития кино Республики Таджикистан на 2018–2022 годы, - обновление транспортного парка и приобретение 8 автомобилей (на сумму более 1 млн 550 тысяч сомони), приобретение современного звукозаписывающего оборудования (более 334,6 тысячи сомони), подготовка и обучение кадров (36 человек) за рубежом (почти 20 млн сомони), реализация программы по развитию подведомственных государственных предприятий кино в областях, городах и районах, восстановление и улучшение материально-технической базы (2 млн 500 тысяч сомони), а также приобретение дохода от продажи билетов (1 млн 400 тыс. сомони) и т.д. Из запланированных субсидий на общую сумму 35 млн 722,2 тыс. сомони из госбюджета планируется выделить на развитие киноиндустрии 15 млн, за счет внутренних средств организации – 6 млн 235,5 тыс. сомони, а остальное - 14 млн 486,7 тыс. сомони - привлечь из внебюджетных средств и за счет внешней помощи.

Только вот как? – извечный вопрос. Руководство «Таджикфильма», кстати, комментировать Программу отказалось, ссылаясь на то, что они «тут еще не назначены и не имеют права что-то комментировать».

Между тем, как говорят эксперты, для выпуска одного полнометражного художественного фильма необходимо минимум 300 тысяч долларов, тогда как наши киностудии тратят около 15 тысяч сомони.

Мы за мультиплекс

При этом, останавливаясь на деталях программы, Сафар Хакдодов считает, что и в новоиспеченной программе просматриваются устоявшиеся шаблоны.

«На дворе - 21-й век, век новых технологий. Зачем государству выделять значительные суммы на ремонт и реконструкцию кинотеатров, построенных в советское время, в то время как в современном мире все – Европа, Россия, наши центральноазиатские соседи - пользуются кинотеатрами нового типа - мультиплексами, которые можно оборудовать на первых этажах больших торговых центров, жилых домов, внутри крупных объектов культуры, таких как киноконцертный зал или госфилармония, - говорит он. - В Хороге нет ни одного кинотеатра, в Худжанде и Курган-Тюбе есть по одному. В настоящее время более 70% населения страны проживает в сельской местности, в большинстве населённых пунктов не имеется общественных мест с кинозалами, оснащенными современной цифровой аппаратурой для демонстрации фильмов. Для подобных городов советские кинотеатры не так важны; можно выделить компактные помещения со звукоизоляцией, пусть это будут 3-4 небольших зала с вместимостью 30-50 человек, - увидите: если будет хороший фильм, народу будет полно, - как это сделали в Узбекистане и Кыргызстане. Самое главное, у людей будет выбор, что смотреть. Мы должны уяснить, что не сможем удовлетворить спрос своими фильмами. Нужно покупать права на показ зарубежных фильмов, показывать их у нас и зарабатывать на этом, как это делает частный кинотеатр «Кайхон» в ТЦ «Душанбе мол». Если дать частным компаниям право на реализацию, мы от этого только выиграем». По мнению Сафара Хакдодова, для этого важно разработать механизм реализации Программы.

Конкуренции нет?

Хотя в стране есть частные продюсерские центры, которые финансируют некоторые фильмы, особой конкуренции с государственным кинематографом не чувствуется.

«В идеале хотелось бы, чтобы студии снимали фильмы и передавали их системе кинопроката, получали бы от них свои дивиденды, на которые снимали бы новые фильмы. Таким образом, со временем государство сняло бы с себя бремя финансовой нагрузки и кино вышло бы на самоокупаемость и рентабельность», - отмечает продюсер Акмал Хасанов в интервью ИА «Спутник».

Между тем эксперты указывают, каким образом можно вывести наш кинематограф из кризиса.

«Единственный кинорынок, который будет полезен для нас, - это узбекский рынок, - считает Хакдодов. - Нам необходимо налаживать контакты с узбекскими дистрибьюторами, чтобы производить обмен фильмами, приглашать их звездных актеров к нам для съемок, чтобы мы, создавая совместные фильмы, смогли выгодно их продать, организовывая премьеры в Ташкенте и Душанбе. Что бы ни говорили, у нас много общего; и в том же Иране нельзя показывать наши фильмы, потому что у нас прослеживается некая светскость (даже в ношении одежды), а на рынок киноиндустрии Кыргызстана или Казахстана нас просто близко не пустят».

Как отмечает эксперт, даже если запустим мультиплексы, мы не сможем их обеспечивать национальным продуктом, так как у нас не наберется такого количества фильмов, поэтому 75% кинокартин будут зарубежные. «Но нам нужно вернуть индийские, турецкие сериалы, а также завозить узбекские фильмы, - говорит Хакдодов. - Это все то, что нравится нашей публике».

Он отмечает, что средства для создания кино государством выделяются, однако, чтобы получить к ним доступ, нужна хорошая администрация, которая могла бы востребовать деньги и тратить их на съемку новых, качественных фильмов.

Между тем известный киновед Саъдулло Рахимов считает, что у нас нет специалистов-маркетологов, менеджеров, а именно такие кадры необходимы в настоящее время для развития киноиндустрии.

Что у соседей

Если сравнить, что делается у наших ближайших соседей в области кино, то можно наблюдать интересные тенденции.

В Узбекистане в рамках постановления “О мерах по дальнейшему развитию национальной кинематографии», принятого в прошлом году, намерены установить минимальную квоту в 10% для показа узбекистанских фильмов в создаваемой общереспубликанской кинопрокатной сети, сообщает Sputnik. Это означает, что без показа национальных фильмов дистрибьюторство там невозможно.

Кыргызские кинематографисты совместными усилиями смогли создать и воплотить в жизнь планы по возрождению своего кино, не имея на то больших финансовых вливаний. В Кыргызстане в правительственной программе «Жаны доорго кырк кадам» («40 шагов к новой эпохе») есть отдельный шаг - создание отечественной киношколы, которую хотят преобразовать в центральноазиатскую. «Мы будем выделять киноиндустрии намного больше средств, и это будет революционным шагом в развитии данной отрасли», - подчеркнул премьер-министр КР Сапар Исаков.

По словам главы Союза кинематографистов РТ Сафара Хакдодова, кыргызстанцы сделали акцент на интеллектуальном кино, и продвинулись намного вперед, даже при малых финансовых вложениях. Во многом это благодаря квалификации специалистов.

По сравнению с кыргызами Казахстан денег на производство фильмов не жалеет. Министерство культуры и спорта РК разрабатывает концепцию развития кинематографа до 2050 года. Киностудия «Казахфильм» производит ежегодно порядка десяти художественных фильмов, из которых шесть-семь выпускаются в национальный прокат. Как правило, это многожанровые проекты с имиджевой, зрительской и фестивальной направленностью. Основной упор сделан на кассовые сборы не только в Казахстане, но и за рубежом. Например, фильм «Монгол» при бюджете в 18 млн долларов собрал 26 млн, принеся создателям 8 млн долларов чистой прибыли. Если в 2012 году в Казахстане создавалось 10 картин в год, то на 2017 год было заявлено более 28 фильмов.

В Таджикистане в результате осуществления программы за пять лет будет создано 10 полнометражных и 10 короткометражных художественных фильмов, 24 киносериала и 13 анимационных фильмов. Это, конечно, мизер по сравнению с казахстанским размахом и меньше, чем было запланировано в прошлую пятилетку (тогда было снято 50 новых фильмов, в том числе 12 художественных, 22 документальных, 9 художественных короткометражных фильмов, 1 детский фильм и 6 анимационных). Главное, чтобы программа заработала, пошли инвестиции, сняли качественное и конкурентоспособное таджикское кино, которое сможет вернуть себе былую славу…