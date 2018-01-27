Специалисты Комитета по архитектуре и строительству основной причиной снижения цен на жилье в последние годы называют увеличение производства стройматериалов в Таджикистане. У экспертов отрасли другое мнение. Что происходит на рынке недвижимости? И когда стоит покупать квартиру в таджикской столице?

Цены падают

Мы посетили столичные стройплощадки и поинтересовались ценами.

- До недавнего времени был большой спрос на квартиры в новостройках, - говорит представитель одной из столичных риелторских компаний Давронбек. – Строительство жилых домов было выгодным делом. Чем ближе строящийся объект был к центру столицы, тем дороже были его квадратные метры. Но сейчас спрос невелик.

По его словам, несколько лет назад один квадратный метр жилья в центре застройщики предлагали по цене от $800 до $1300, сейчас можно найти жилье по цене от $350 до $800 за квадратный метр в зависимости от района

Один из жителей столицы, назвавшийся Абдулло, говорит, что решил купить жилье в новостройке в одном из спальных районов столицы. За квартиру в 70 квадратных метров он выложил $ 34 тыс., это $486 за один квадратный метр.

- Это было почти три года назад, - говорит Абдулло. – Нам обещали сдать квартиры через год, но этого не произошло. Сейчас за эти деньги я мог бы купить квартиру в центре Душанбе...

Несколько лет назад один квадратный метр жилья предлагали по цене от $800 до $1300, сейчас же можно найти жилье по цене от $350 до $800 за квадратный метр. Asia-Plus

По данным ГУП «Центр ценообразования в строительной отрасли» Комитета по архитектуре и строительству, в 2017 году цена за один квадратный метр в Душанбе составила $350–500.

В Таджикистане в 2017 году было сдано в эксплуатацию более 1,1 миллиона квадратных метров жилья. Это на 8,1% меньше, чем в 2016 году. В Согдийской области в прошлом году сдано около 465 тысяч квадратных метров жилья, в Хатлоне - 268 тысяч квадратных метров, в Душанбе – 195 тысяч, по районам республиканского подчинения – 149 тысяч, а в ГБАО – 44 тысячи квадратных метров.

Строят жилые дома в стране в основном частные компании – на них приходится 76 процентов от общего объема введенного в действие жилья.

Причины спада

Причиной снижения стоимости жилья в Таджикистане является налаживание производства большинства стройматериалов внутри страны, считают специалисты Комитета по архитектуре и строительству.

- Подешевело жилье из-за того, что за последние годы снизились цены на стройматериалы, - говорит председатель Комитета Джамшед Ахмадзода. - Раньше мы ввозили их из других стран, и, естественно, они стоили дороже. Теперь, к примеру, полностью используем цемент собственного производства и даже экспортируем его. У нас нет только собственной арматуры. Если и ее начнем производить, то жилье будет еще доступнее, - считает Ахмадзода.

ГУП «Центр ценообразования в строительной отрасли» Комитета по архитектуре и строительству ежеквартально проводит мониторинг текущих отпускных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительной отрасли. Мониторинг проводится на рынках строительных материалов Душанбе, Куляба, Курган-Тюбе, Худжанда и Хорога.

Причиной снижения стоимости жилья в Таджикистане является налаживание производства большинства стройматериалов внутри страны. Asia-Plus

- Так вот, сейчас цена на одну тонну цемента местного производства снизилась с 1100-1200 до нынешних - 780-800 сомони, - говорит завсектором экспертизы и анализа ГУП Мехроджиддин Мирзоев. – Также в стране увеличилось производство кирпича, пено- и газоблоков. Другой причиной снижения цен можно назвать увеличение инвестиций в строительство, в том числе и жилых домов, что, в свою очередь, создает конкуренцию между строительными компаниями.

Однако специалисты считают, что увеличение производства цемента и кирпича в снижении цен на недвижимость не является главной причиной снижения цен на жилье.

Эксперт в сфере строительства Али Ахмедов отмечает, что удешевление стройматериалов сыграло определенную роль в снижении цен на жилье, но была и другая важная причина. После 2014 года объемы денежных переводов трудовых мигрантов из России пошли на убыль, снизилась покупательная способность населения.

- В Таджикистане действительно увеличилось производство цемента и других строительных материалов. Цемент и кирпичи - это стройматериалы, но в пересчете на бетонные конструкции удельный вес цемента не так велик из-за дороговизны арматуры. Кроме этого существуют расходы на зарплату работникам (в среднем ежемесячный оклад монтажника составляет около тысячи сомони, а использование китайских рабочих обходится еще дешевле), непредвиденные расходы на «ускорение» строительства, налоги, оплата стоимости земли и различные административные «издержки» - именно они составляют около 30% всех расходов, - утверждает собеседник «АП».

Цены будут падать и дальше?

По мнению специалистов, в стране действительно наблюдается спад покупательной способности населения. Наряду с этим упали и доходы предпринимателей, бизнеса в целом, все это связано с влиянием российского кризиса на нашу страну. Продажи упали практически во всех отраслях экономики.

По словам экономиста Сафара Саидова, пока предпосылок для роста цен на недвижимость в Таджикистане нет. По крайней мере в ближайший год. Более того, к весне, по его мнению, цены упадут еще ниже. Поэтому, по словам эксперта, в ближайшем будущем в Таджикистане будет, вероятно, самое благоприятное время для покупки жилья. Конечно, для тех, у кого есть на то хотя бы такие средства.