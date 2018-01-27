Отец Отабека Ашурова, совершившего смертельный наезд на сотрудника УГАИ, утверждает, что его сын в это время не был в состоянии наркотического опьянения.

Смертельный наезд

Напомним, дорожное происшествие, в результате которого погиб старший лейтенант милиции Камолиддин Хукуматзода, произошло в Душанбе, в районе моста в 103-м микрорайоне.

«15 января в 20:00, находясь при исполнении своих служебных обязанностей на ул. Дж. Расулова района Сино, при попытке остановить автомашину марки «Опель-Астра» (госномер 77-34 ЕА 01) наш сотрудник Камолиддин Хукуматзода получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Водитель, находившийся в состоянии опьянения, сбил его, в результате чего в возрасте 32 лет оборвалась жизнь нашего сотрудника», - говорится в сообщении МВД республики.

Водителем автомашины, сбившей инспектора ГАИ, оказался 23-летний житель столицы Отабек Ашуров. Позже он был задержан.

Как сообщили в МВД, при проведении медицинского обследования было выявлено, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Отец водителя: Повторные анализы говорят об обратном

Отец водителя, Зиёдулло Ашуров, не верит, что его сын в тот злополучный день находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

- Мой сын никогда не курил, не употреблял алкоголь, вел здоровый образ жизни. И сейчас, когда в газетах и в Интернете пошло это сообщение, мы - соседи, друзья сына, однокурсники – все в шоке. Не может этого быть. Конечно, люди могут подумать, что, да, мол, для родителей дети всегда остаются невинными, правильными, даже когда очевидны их плохие поступки. Но о том, что мой сын не употреблял наркотики, могут рассказать все, кто его знал, - говорит Ашуров-старший.

По словам отца водителя, три дня спустя после происшествия его сына привезли в прокуратуру района Сино-1.

- Там, увидев меня, он весь в слезах кричал, что не употреблял ни спиртное, ни наркотики. «Проведите повторный анализ, пока не поздно, и сами убедитесь. Он выскочил на дорогу неожиданно, я не успел остановиться», - говорил сын, - рассказывает Зиёдулло Ашуров.

Тогда отец Отабека Ашурова попросил прокурора района отвезти сына в Судмедэкспертизу в районе Караболо.

- Прокурор дал добро, и в сопровождении милиции, следователя моего сына отвезли на повторную проверку. В понедельник, 22 января, мы получили результаты анализов, где указывается, что мой сын не употреблял наркотики, - рассказывает далее отец водителя.

Как он рассказал, Отабек – единственный сын в семье и единственный кормилец. Мать парня умерла полгода назад. Отец на пенсии по состоянию здоровья.

- Сын поступил в Российско-таджикский славянский университет благодаря своим знаниям, после занятий работал в магазине «Волна» в районе 33-го микрорайона. Учился, работал, всегда думал о семье. Поверьте, нам очень жаль, что в результате этого ДТП погиб молодой человек, сотрудник ГАИ. Мы понимаем состояние родных, коллег погибшего. Но поймите и нас. Нельзя заявлять то, чего на самом деле не было, - утверждает Зиёдулло Ашуров.

Погиб на посту

Камолиддин Хукуматзода, старший госавтоинспектор специального взвода роты патрульно-постовой службы УГАИ МВД Республики Таджикистан, родился 30 января 1985 года в Файзабадском районе. После окончания средней школы №1 Файзабадского района в 1999 году поступил в Таджикский технический колледж, на факультет строительства и сооружения дорог, который успешно закончил. В 2015 году поступил в Академию МВД Республики Таджикистан, на факультет правоведения, учился на третьем курсе.

Службу в органах внутренних дел начал в феврале 2013 года, за этот период работал в должностях среднего руководящего состава.

За добросовестное исполнение работы Хукуматзода руководством МВД и Управлением ГАИ был награждён рядом наград.