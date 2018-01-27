Представительство Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана в России рассказала о подробностях обеспечения дополнительных мер безопасности в ряде российских городов во время проведения ЧМ-2018.

В интервью “АП” пресс-секретарь представительства Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана в России Иброхим Ахмадов рассказал, что матчи чемпионата мира по футболу 2018 будут проходить в городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи, где будут приняты дополнительные меры по обеспечения безопасности российскими правоохранительными органами.

«Согласно Указу президента России с 25 мая по 25 июля 2018 г. постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших для временного пребывания (временного или постоянного проживания), осуществляется в течение 24 часов со дня их прибытия в место пребывания или место жительства. При этом необходимо представить документы, предусмотренные законодательством РФ, принимающей стороной либо непосредственно иностранными гражданами или лицами без гражданства в соответствующий территориальный орган МВД России», - сообщил он.

В период ЧМ-2018 в этих городах регистрация посредством почтовых уведомлений временно приостанавливается.

Ахмадзода отметил, что трудовым мигрантам, которые наметили поездки в города, где будут проводиться мероприятия ЧМ-2018, следует заранее позаботиться о месте своего временного пребывания и в течении 24 часов осуществить постановку на учет.

«Потому, что правонарушения, совершенные мигрантами в этот период, могут спровоцировать принятие очень серьезных решений в их отношении, вплоть до наложения запрета на последующей въезд на территорию РФ. В период проведения ЧМ-2018 подразделения МВД России по вопросам миграции будут работать без выходных в круглосуточном режиме», - сообщил он.

Несмотря на это представительство Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана просит граждан страны, по мере возможности, воздержатся от поездок на период проведения ЧМ-2018 по футболу в указанные города.

Для получения дополнительной информации, граждане могут обратиться по следующим телефонам:

Москва

+7 (495) 967 98 44

+7 (926) 255 09 27;

+7 (968) 733 00 00;

+7 (926) 241 09 09;

Санкт-Петербург, Калининград

+7 (964) 373 75 01;

Саранск, Нижний Новгород, Самара, Казань

+7 (906) 805 329 28 28;

Екатеринбург

+7 (905) 805 57 77;

Сочи

+7 (926) 578 31 99;

Ростов на Дону

+7 (915) 488 32 23;

Волгоград

+7(925) 236 67 85.