Указом президента Республики Узбекистан узбекское гражданство и паспорт получил Бако Садыков, которого по праву можно назвать выдающимся советским, таджикским и узбекским кинорежиссером.

Об этом говорится на странице Facebook близкого друга Садыкова Мухиддина Махмудова.

26 января 2018 года Бако Садыкову в торжественной обстановке был вручен паспорт гражданина Республики Узбекистан. Церемония вручения паспорта состоялась в Хокимияте Ташкента.

С 1997 года Бако Садыков с семьей живет в Узбекистане, но до последнего времени оставался лицом без гражданства.

Уроженец древней Бухары, один из основателей советского авторского кино, Бако Садыков учился в Ташкенте и Москве, снимал свои фильмы на студиях в Таджикистане и Узбекистане. Наибольшую известность получили его фильмы «Адонис – XIV», «Смерч», «Благословенная Бухара», «Имам аль-Бухари».

В СССР у многих его фильмов была сложная судьба: чиновники от кино годами запрещали их прокат, чинили препятствия к запуску, на кинофестивали отправляли заведомо некачественные кино копии и т.д. Но вопреки чиновничьему произволу, эти фильмы получили всемирную известность, были награждены призами на известных международных кинофестивалях Европы и Азии.

Фото со страницы Facebook Мухиддина Махмудова

Бако Садыков продолжал работать и в трудные годы распада СССР и образования новых независимых государств. В 1991 – 1997 годах он снял несколько фильмов в сотрудничестве с таджикскими, узбекскими и казахскими кинематографистами. В их числе «Джосус» (1991 г.), «Остров» (1993 г.), «Имам аль-Бухари» (1995 г.) и «Буюк Амир Темур» (1997г.).

Верным признаком гениальной работы является вневременность, актуальность фильмов. К примеру, его невероятно талантливая курсовая работа "Адонис XIV", была снята в 1977 году, но показ разрешили только в 1986 году! Казалось бы 10-минутный сюжет о скотобойне, картина немая, портретов и лозунгов не содержит. Но, видимо какие-то параллели все-таки проводились...



Адонис XIV — это имя специально обученного козла. Он используется на скотобойне, чтобы успокаивать и заманивать стадо овец в убойный цех, из которого сам козел выходит невредимым через специальную дверь, получив свою паечку вознаграждения.

Этот фильм был удостоин Почетного диплома жюри МКФ в Мангейме (1986г.), Приз FIPRESCI МКФ в Москве (1988г.) Гран-при МКФ в Оденсе (1988г).

Многосерийный игровой художественный фильм «Имам аль-Бухари» посвящен жизни и деятельности величайшего деятеля исламского мира Абу Абдулло Мухаммада ибн Исмоила аль-Бухари. Фильм снимался в первые годы становления независимости Узбекистана и стал первым опытом обращения отечественного кинематографа к религиозно-просветительской тематике. К созданию этого международного проекта были привлечены кинематографисты Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Ирана. Главным консультантом фильма был известный ученый и религиозный деятель Шайх Абдулазиз Мансур.

Многосерийный телевизионный вариант этого фильма неоднократно демонстрировался на государственных телеканалах Узбекистана, а прокатная версия была представлена на киносмотрах в Узбекистане, Азербайджане, Турции, Иране, Малайзии, Саудовской Аравии, Казахстане, Пакистане, Туркменистане, Алжире. В 2010 году, когда отмечалось 1200-летие имама Аль-Бухари, в Таджикистане широко использовались кадры из этого фильма на телеканалах и при проведении различных мероприятий.

Фото со страницы Facebook Мухиддина Махмудова

В основу фильма «Фидойилар» (2003 г.), снятого по заказу Национального агентства «Узбеккино», была положена трагическая судьба Махмудходжи Бехбуди – известного просветителя, основателя узбекской драматургии, одного из идеологов и лидеров джадидизма. В фильме освещена деятельность и таких его современников и соратников, как Чолпон, Абдурауф Фитрат, Мунаввар Кары Абдурашидхон и многих других, оказавших влияние не только на отечественную культуру, но и на процессы просвещения в сопредельных странах.

«Благодаря новой политике руководства республики, заботе президента Узбекистана Шавката Мирамоновича Мирзиёева, выраженной в Указе от 15 февраля 2017 года, одной из основных задач названа реализация единой государственной политики в области культуры, осуществление системных мер по сохранению и приумножению национального культурного и духовного наследия, всемерное развитие искусства и художественного творчества, стимулирование дальнейшего повышения духовно-нравственного и культурного уровня населения, приобщение его к лучшим образцам национальной и мировой культуры. Поэтому, есть надежда, что 6-ти серийный телефильм «Фидойилар» также найдет путь к своему зрителю», - отмечает Мухиддин Махмудов.

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