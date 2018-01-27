АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

29 января Управление геологии при правительстве РТ проводит пресс-конференцию. Начало в 9:00 часов.

29 января - Руководство Телевидения «Сафина» (ТВС) проводит пресс-конференцию.

29 января - Торгово-промышленная палата РТ встретится с журналистами в 9:00 часов в здании палаты.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ЯНВАРЯ

1932 - ЦИК и Совнарком Таджикской ССР приняли постановление об образовании Комитета по радиовещанию.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ЯНВАРЯ

1933 – Родился известный таджикский врач-уролог профессор Аслиддин Осими.

1955 – Родилась известная таджикская спортсменка, чемпионка мира по стрельбе из лука Зебуниссо Рустамова.

1962 – Родился журналист Аваз Юлдашев

1978 – Родился журналист Хайрулло Мирсаидов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 мороза, днем 2-7 мороза, в горах ночью колебание от 6-11 до 11-16 мороза, днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области - Облачно, снег, в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза, в предгорьях ночью 7-12 мороза, днем 2-7 мороза.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами по ЗГБАО осадки (дождь, снег), по востоку местами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, снег, в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 мороза, днем 1-6 мороза, в горах ночью колебание от 5-10 до 10-15 мороза, днем 1-6 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 2-4 мороза.

По городу Худжанд – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/c.Температура: ночью 10-12 мороза, днем 3-5 мороза.

По городу Курган-Тюбе – Облачно, небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 1-3 мороза.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем -1+1.