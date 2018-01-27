АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27-28 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

27 января на Центральном стадионе Гиссара состоится игра между «Локомотив-Памир» – «Регар-ТадАЗ». Начало в 11:00 часов.

27 января на Центральном стадионе Гиссара состоится игра между «Баркчи» – «Вахдат». Начало в 17:00 часов.

27 января в Душанбе продолжится 12-е заседание старших должностных лиц Диалога “Центральная Азия + Япония”.

28-января - В Государственном театре кукол в Душанбе состоится показ восточной сказки "Озорная принцесса ". Начало в 12 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ЯНВАРЯ

1935 – Было принято решение об издании полного русско-таджикского словаря. Создан научный совет Нового таджикского алфавита Таджикистана

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ЯНВАРЯ

1930 – Основана газета на узбекском языке «Кизил Тожикистон» (ныне «Халк Овози»).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ЯНВАРЯ

1940 – Родился таджикский писатель Сорбон.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ЯНВАРЯ

1914 - Родился русскоязычный поэт Таджикистана Павел Зорин.

1956 – Родился журналист и государственный деятель Олим Салимзода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 мороза, днем 2-7 мороза, в горах ночью колебание от 6-11 до 11-16 мороза, днем 2-7 мороза..

По Хатлонской области - Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных предгорных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 18-23 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами по ЗГБАО осадки (дождь, снег), по востоку местами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, днем -1+4, по В ГБАО ночью 17-22 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -3+2..

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 9-11 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 2-4 мороза..

По городу Курган-Тюбе – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем -1+1.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 мороза, днем 2-7 мороза, в горах ночью колебание от 6-11 до 11-16 мороза, днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области - Облачно, снег, в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 18-23 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 0-5 мороза, в предгорьях ночью 7-12 мороза, днем 2-7 мороза..

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами по ЗГБАО осадки (дождь, снег), по востоку местами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, снег, в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 1-6 мороза, в горах ночью колебание от 5-10 до 10-15 мороза, днем 1-6 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 1-3 мороза.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 3-5 мороза.

По городу Курган-Тюбе – Облачно, небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 0-2 мороза.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем -1+1.