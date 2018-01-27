В столице Киргизии с начала января от холодов скончались 15 человек. Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека.

По данным ГУВД, с 1 по 25 января 2018 года, по предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в городе от переохлаждения скончались 15 человек. Все они были бездомными. В ходе рейдов милиции, которые проводятся ежедневно, на улицах Бишкека были обнаружены 85 замерзающих человек. Их милиционеры доставили в социальный приют «Коломто».

Ранее в мэрии Бишкека сообщили, что из-за аномальных холодов во всех районах города открылись временные приюты для бездомных. Они круглосуточно принимают людей, выдают горячую еду, предоставляют ночлег и медицинскую помощь.

На этой неделе в Киргизии температура воздуха достигла аномально низких значений в связи с приходом арктических воздушных масс. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, температура может упасть до минус 40-45 градусов. В связи с похолоданием сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы, а 26 января министерство образования республики на фоне ожидаемого усиления морозов объявило каникулы для школьников, которые продлятся как минимум до 30 января.

Из-за похолодания Кыргызстан временно прекратил поставки электроэнергии в Казахстан и Узбекистан, так как сами кыргызстанцы стали потреблять больше электричества, чтобы обогреть дома.

Несколько дней назад с резким падением температуры из-за арктического антициклона столкнулся и Казахстан. По данным министерства здравоохранения на 23 января, обморожение получили 223 человека. В Астане, Алма-Ате и ряде других городов страны отменили занятия в школах, во всех регионах ограничили движение общественного транспорта, а в некоторых районах приостановлена работа пригородных автобусов.

Также из-за холодов несколько раз на трассе ломались автобусы с направлявшимися в Казахстан узбекистанцами и кыргызстанцами, но пассажиров удалось эвакуировать. По прогнозам, в ближайшие дни холодный антициклон дойдет до Узбекистана и Таджикистана.

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