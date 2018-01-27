Ни одно его изделие не получается похожим на другое, потому что больше всего в своей работе он ценит эксклюзивность изделий. А от их изготовления получает эстетическое наслаждение.

Мы уже писали о двух молодых ювелирах, которые изготавливают необычные национальные украшения. На этот раз мы решили рассказать об их учителе и наставнике – зав. кафедрой Института изобразительного искусства и дизайна, члене Союза художников и Союза ремесленников Таджикистана Абдурахмоне Назирматове, который делает эксклюзивные изделия.

Абдурахмон Назирматов родился и вырос в Таджикистане. В свое время его дед оказывается был ювелиром, но в советское время народных умельцев не так уж ценили. Работа ювелиров была заводской, то есть делалась на технике, а у деда была ручная работа. Намучился он из-за своего увлечения, а потом забросил это дело. Но спустя годы, продолжать его дело захотел внук. Абдурахмон закончил Павловское профессиональное художественное училище в 1989 году по специальности «изготовитель художественных изделий из металла». Работу начал в художественном фонде республики. Потом перешел на преподавательскую работу – обучал ювелирной технике студентов Душанбинского художественного колледжа, с недавнего времени – Таджикского института изобразительного искусства и дизайна.

Абдурахмон Боронович за почти 30-летний период работы обучил большое количество учеников. О двух из них - Фирдавсе Назарове и Дилмуроде Шарипове мы уже рассказали в предыдущих выпусках проекта. Каждый из них прославился в том или ином направлении, изготавливая необычные эксклюзивные изделия из серебра. А что касается Назирматова, так он на серебре и золоте как говорится, «собаку съел». Необычность его работ в их технике исполнения – ему по душе европейский дизайн и каждое сделанное им украшение – эксклюзивно, то есть делается в единственном экземпляре.

Сегодня мастер с гордостью вспоминает свое первое изделие. Когда он был на учебе в Павлове, то проходил практику в Нижнем Новгороде, где вместе со знаменитым Павловским левшой – Павлом Куликовым сделал небольшое серебряное колечко.

“За много лет работы, я изготовил много вещей. Но, сравнивая их с первой работой, я понимаю, что они для меня ничего не значат, так как моя первая работа была уникальной”, - говорит Назирматов.

За долгие годы мастер досконально познал это нелегкое, но красивое дело.

Штангель, вальцы и круглогубцы – это главные инструменты ювелира. Именно они его верные помощники. Ковка чеканка филигрань, гравировка, - это все умеет выполнять мастер. Но в первую очередь, настоящий ювелир должен обладать богатой фантазией. Например, в его изделиях можно увидеть сочетание классического и современного стилей.

В институте он делится своим умением с ребятами и старается им объяснить, что они работают не с холодным металлом, а с живым материалом. У каждого ученика свой творческий подход. Первокурсники пока еще делают изделия из обычной проволоки, а вот старшекурсники уже создают фигуры из серебра.

Сегодня у Назирматова свое собственное дело. Навыки полученные в России во время учебы ему очень помогли: ковка металла, сварка и другую работу он выполняет на отлично.

Его изделия с его личными инициалами пользуются огромным спросом. Воплощая в жизнь свои творческие фантазии, мастер может неплохо заработать. Но он признается, что не всегда рассчитывает на покупательскую способность своих клиентов и поэтому изготавливает изделия для себя самого.

"Есть у меня украшения, которые не сделаны для какого-то конкретного человека, мы просто этим хотели показать свои возможности", - объясняет Назирматов.

Кстати, изделия ему заказывают не только для женщин, но и для мужчин. Например, мужские перстни он делает превосходно. Еще мы узнали, что мастер не продает некоторые уже полюбившиеся ему вещицы, порядка ста колец и сережек хранит он для себя. На вопрос, почему бы не продать, отвечает очень убедительно:

- Больше всего ценю эксклюзивность изделий. От их изготовления я получаю эстетическое наслаждение. Таких у меня много, и, если я их продам, никто не увидит какие вещи мы, мастера, можем изготавливать. Причем, не на производстве, а в виде ручной работы, поэтому более 15 лет собираю свои полюбившиеся работы, ведь такую технику у нас еще не используют, даже мои ученики, - говорит мастер и высыпает перед нами свои уникальные украшения, одно краше другого, аж глаза разбегаются.

По его словам, чтобы придать изделию форму листочка или ветки, приходится пользоваться техникой ковки или филиграни. Сложность изделия в том, что они делаются без предварительного эскиза, каждый элемент необходимо придумать во время работы, в голове. Мастер признается, что если он пытается, например, изготовить растительный элемент в своей работе, то он у него получается другим, поэтому ни одно его изделие как бы он не старался, не получается похожим на другое.

При этом, Абдурахмон Боронович признается, что другие ювелиры или специалисты узнают его почерк, технику исполнения, так как ему больше по душе европейский стиль. Кстати, за столько лет работы у него солидные ВИП-клиенты, которых он не захотел назвать. Но если вдруг, на известной артистке вы увидите очень красивое украшение из серебра или золота, не спешите думать о его итальянском происхождении, вполне может быть, что оно выполнено по заказу эксклюзивных дел мастером из Таджикистана.

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