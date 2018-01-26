Сегодня прошло очередное заседание Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при президенте Таджикистана с участием главы государства Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба главы РТ.

На заседании был заслушан доклад председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ Фарруха Хамрализода о результатах мониторинга процесса исполнения принятых решений XVII заседания Консультативного Совета.

В частности, Хамрализода доложил о подтверждении правительством Новой тарифной методологии и её внедрении с октября прошлого года, улучшении позиции Таджикистана в отчете «Ведение бизнеса» Всемирного банка на 2018 год. Также он отчитался относительно снижения числа проверок деятельности хозяйствующих субъектов в 2017 году на 52% по сравнению с 2016 годом.

Он также сообщил об установлении суверенного кредитного рейтинга Таджикистана международными рейтинговыми агентствами «Moody’s Investors Service» и «Standard and Poors» на уровне «В3, стабильный» в августе 2017 года.

Министр транспорта РТ Худоёр Худоёрзода представил проект Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в транспортном и логистическом секторах, а председатель Нацбанка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода представил проект Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в финансовом и банковском секторах.

Фаррух Хамрализода предложил для рассмотрения на следующем заседании Совета вопрос улучшения инвестиционного климата в сфере образования и науки, а также представление анализа вопросов налоговой системы и эффективности предоставляемых стимулов.

По итогам заседания с заключительной речью выступил Эмомали Рахмон, дав соответствующие поручения министерствам и ведомствам, ответственным по вопросам, рассмотренным на заседании.

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