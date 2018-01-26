По случаю 25-летия установление дипломатических отношений между Таджикистаном и Туркменистаном главы двух государств обменялись поздравительными телеграммами.

«Отрадно отметить, что за прошедший период отношения дружбы и многопланового сотрудничества двух стран динамично развивались в различных форматах партнерства. Наработана солидная двусторонняя договорно-правовая база отношений, созданы механизмы их эффективного продвижения, между нашими странами налажен постоянный многоуровневый политический диалог по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, - говорится в послании Эмомали Рахмона, опубликованном на официальном сайте президента РТ.

В телеграмме говорится, что «достигнутые совместными усилиями за четверть века впечатляющие результаты позволили поднять межгосударственные отношения до уровня стратегического партнерства».

«Мы твердо уверены в последующем развитии таджикско-туркменских отношений в этом русле и выражаем свою готовность к совместному принятию всех необходимых мер для более полного раскрытия их огромного созидательного потенциала в соответствии с коренными интересами наших народов. Желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, доброго здоровья, благополучия и новых свершений на благо дальнейшего процветания дружественного туркменского народа», - отмечено в телеграмме.

«За время, прошедшее с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, двусторонние дружественные связи и взаимовыгодное партнерство получили активное развитие и продолжают неуклонно укрепляться», - говорится в ответном послании президента Гурбангулы Бердымухаммедова.

«Очень радостно осознавать, что существует обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании межгосударственного диалога и взаимодействия во всех сферах на основе принципов равноправия, взаимного уважения и обоюдной выгоды дружественных народов Туркменистана и Таджикистана. Сегодня наши государства успешно сотрудничают по широкому спектру направлений, и мы придаем большое значение дальнейшему укреплению двусторонних отношений, отвечающих долгосрочным интересам наших стран», - говорится в телеграмме.

«Туркменистан намерен и далее расширять прошедшие испытание временем политические, экономические и духовно-культурные связи между нашими странами. Уверен, что туркмено-таджикские отношения будут и впредь неизменно развиваться во благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью хочу от всей души пожелать Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во имя прогресса и процветания дружественного народа Таджикистана», - говорится в телеграмме.

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