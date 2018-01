Sharif Said, the head of Tajikistan’s Chamber of Commerce and Industry (CCI) on January 23 met here with Mohamed Ismail Al Rabea, Secretary-General of the Council of Arab Economic Unity (CAEU), the Arab League.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд