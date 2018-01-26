Национальный энергохолдинг КР принял решение приостановить экспорт электроэнергии в Казахстан и Узбекистан в связи с наступившим похолоданием. Ограничение началось с 25 января, передает Akchabar.kg.

По словам главы энергохолдинга Айбека Калиева, в договоре прописаны данные меры, поэтому недовольства со стороны соседей не возникнет. Когда Кыргызстан возобновит поставки, будет зависеть от погодных условий, отметил он.

«Но с похолоданием мы подготовили теплообеспечивающие резервы. Есть возможность поднять обеспечение теплом до 400 МВт», — сказал Калиев.

За прошедшие сутки кыргызстанцы использовали 63.7 млн кВт/ч, в то время как в более теплые дни потребление составляло 57 млн кВт/ч.

Глава Нацэнергохолдинга подчеркнул, что ТЭЦ Бишкека в декабре-феврале запланировала нагрузку в 320 МВт, на сегодня в среднем работа в декабре составила 350 МВт, в январе – 287 МВт.

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