Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Молдовы Игорь Додон обменялись сегодня поздравительными телеграммами по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба главы таджикского государства, в поздравительной телеграмме Эмомали Рахмона президенту Молдовы Игорю Додону говорится: "Искренне поздравляю Вас по случаю знаменательной даты в современной истории таджикско-молдавских связей – 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами".

Эмомали Рахмон "с удовлетворением" отметил, что "за этот период отношения дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Молдовой имели тенденцию последовательного развития, как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных структур многостороннего взаимодействия".

Лидер Таджикистана выразил уверенность в том, что межгосударственное взаимодействие двух стран будет расширяться и укрепляться в русле коренных интересов двух народов.

В поздравительной телеграмме президента Республики Молдова Игоря Додона президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону говорится: "Тепло и сердечно поздравляю Вас с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Республикой Таджикистан".