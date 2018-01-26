Абдуфаттох Гоиб назначат на другую должность. Пока неизвестно, какой пост он занял.

Из-за проблем, связанных с импортом некачественного птичьего мяса главы некоторых ведомства получили выговоры, а некоторые - были сняты с занимаемых должностей, заявил сегодня журналистам заместитель начальника Таможенной службы при правительстве РТ Азим Турсунзода на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что ситуация с некачественным мясом наряду с другими факторами в работе соответствующих органов стала причиной того, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании правительства выразил недовольство уровнем контроля за качеством ввозимых в страну продуктов питания, в частности, птичьего мяса.

На вопрос о бывшем председателе Таможенной службы Абдуфаттох Гоибе, Азим Турсунзода сказал, что он согласно постановлению правительства будет переведен на другую работу.

"И мы уверены, что на руководящие должности, где и продолжит свою эффективную работу», - заключил замглавы таможенного ведомства.

При этом Турсунзода охарактеризовал Абдуфаттоха Гоиба, как видного руководителя, знающего своего дело.

Отметим, в конце ноября прошлого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании правительства выразил недовольство уровнем контроля за качеством ввозимых в страну продуктов питания, в частности, птичьего мяса.

Президент тогда заявил, что «ввозимое мясо птицы является низкокачественным и порой просто вредно для употребления».

По этой причине тогда решениями правительства страны с занимаемых должностей были освобождены директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики Ибодулло Курбониён, глава Службы ветеринарного контроля Минсельхоза Таджикистана Шерали Вазиров и начальник Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава Холмахмад Каримзода.

Главам же Таможенной службы и Налогового комитета Абдуфаттоху Гоибу и Нусратулло Давлатзода были объявлены выговоры.

Позже, 18 января этого года, решением правительства РТ Абдуфаттох Гоиб был уволен с поста главы таможни с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

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