Таджикистан не спешит присоединяться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Ведомства исполняют поручение правительства республики о всестороннем анализе этого вопроса.

«Мне кажется, нам нужно действовать по принципу: «семь раз отмерь, один раз отрежь», - заявил заместитель начальника Таможенной службы при правительстве Таджикистана Азим Турсунзода 26 января на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, экономическая ситуация в странах, объединившихся в экономических союзах, постоянно меняется.

«Мы не можем говорить, что какой-то союз приносит только какие-то положительные эффекты. Не буду приводить никаких цифр, но из средства массовой информации государств, которые входят в этот Союз (ЕАЭС, - прим.ред.), мы можем сделать вывод, что отношения между странами не совсем однозначные. Поэтому, на сегодняшний день, исходя из специфики нашей республики, мы должны провести очень глубокий анализ», - пояснил Турсунзода.

Отметим, что вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС рассматривается правительством республики в течение последних трех лет.

В конце прошлого года Евразийский банк развития опубликовал исследование, в котором говорится, что заинтересованность граждан Таджикистана к потенциальному вступлению республики в ЕАЭС снижается. Несмотря на это, Таджикистан остается лидером по доле положительных оценок относительно присоединения к этому объединению.

«В лидерах по доле положительных оценок остается Таджикистан, хотя здесь есть оговорки. Если в 2012 году 76% населения Таджикистана выступало за присоединение своей страны к евразийскому интеграционному объединению, то в последующие годы показатель такой поддержки постепенно снижался, составив в 2017 году 69%. При этом 18% граждан Таджикистана отнеслись в 2017 году к ЕАЭС с безразличием, 10% затруднились с ответом и всего 2% высказались против», - подчеркивалось в исследовании ЕАБР «Интеграционный барометр ЕАБР – 2017».

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