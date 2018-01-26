Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов сегодня принял делегацию Японии во главе с послом – специальным представителем министерства иностранных дел Японии по Центральной Азии г-ном Тошихиро Аики.

Департамент информации МИД РТ отмечает, что на встрече была дана высокая оценка результатам политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Японии.

В рамках встречи состоялась церемония подписания Обменных нот между правительствами Таджикистана и Японии по проекту предоставления передового оборудования для правоохранительных органов Таджикистана в рамках "Программы экономического и социального развития" правительства Японии.

Документы были подписаны министром иностранных дел Сироджидином Асловым и Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Таджикистане Хаджимэ Китаока.

Японская делегация прибыла в Душанбе для проведения таджикско-японских межмидовских консультаций, а также очередного заседания Диалога “ЦА+ Япония”.