В Китае на свет путем клонирования появились детеныши макаки Чжунчжун и Хуахуа, которым уже почти 2 месяца, сообщает Синьхуа со ссылкой на научный журнал Cell, пишет CA-NEWS.



Данный прорыв в мировой биологии стал возможен благодаря пятилетней работе научной группы Сунь Цяна из Исследовательского центра нейробиологии при Академии наук Китая.



Новая технология в будущем позволит исследователям в течение года выводить множество обезьян, идентичных с точки зрения генетического кода и генетической среды, отмечается в сообщении.

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