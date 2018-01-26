АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ЯНВАРЯ

- Руководство Исполнительного органа государственной власти города Душанбе проведет пресс-конференцию. Начало в 14:00.

- В Таможенной службе при правительстве РТ состоится пресс-конференция. Начало в 10:00.

- В Душанбе на Центральном стадионе состоится игра между «Махаллаи – 83»:«Истиклол». Начало в 14:00.

- В гостинице Hyatt regency Dushanbe состоится торжественная церемония вручения национальной премии ТОП-50. Начало 18:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ЯНВАРЯ

1956 - Открылся X съезд Компартии Таджикистана.

1963 – Вступил в строй новый аэропорт «Душанбе».

2004 - Указом президента с должности командующего Президентской гвардией снят генерал Гаффор Мирзоев. Президентская гвардия преобразована в Национальную.

2011 - В Таджикистане ввели ограничения на браки с иностранцами.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ЯНВАРЯ

1935 – Родился поэт Наримон Бакозода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ЯНВАРЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 0-5 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -2+3..

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО местами снег, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, днем 3-8 мороза, (в районе Булункуля ночью 35-37 мороза, днем 10-12 мороза).

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 9-14 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 7-12 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.