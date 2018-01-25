24 января состоялась презентация молодежного конкурса «Россия и Таджикистан: на пути дружбы и сотрудничества», приуроченного к 25-летию Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Конкурс стартовал по инициативе студенческого движения «Евразийский экспресс», которое организует социально-культурные и образовательные акции в России и Таджикистане. На презентации выступил глава Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев. Он призвал поддержать инициативу молодёжи и подчеркнул, что вузовская среда – это плодородная почва, легко рождающая новые идеи. Поэтому важно организовывать сотрудничество молодых, сформировать и усилить их творческий потенциал.

На характеристике основных вех партнерства двух братских стран за последнюю четверть века остановился президент фонда «Евразийское содружество» Виктор Каточков. По его мнению, «за этот период Россия и Таджикистан приобрели ценный опыт межгосударственного взаимодействия в экономической, военно-политической и гуманитарной сферах, сформировали институциональные механизмы сотрудничества. Крайне важно это развивать».

Базовыми площадками конкурса с российской стороны стали фонд «Евразийское содружество» и национальный исследовательский университет Южно-уральский госуниверситет. Со стороны Таджикистана в презентации принял участие Таджикский технический университет имени Осими. Его представитель, заведующая Центра повышения квалификации и переподготовки кадров Гульнора Анварова, обратила внимание на важность подобных конкурсов, поскольку участие в них «…позволяет распространять объективную информацию о родной стране – ее успехах и достижениях, бережном отношении к ветеранам, доброте и мудрости таджикского народа».

На родном языке земляков поприветствовал руководитель региональной общественной организации Таджикский национально-культурный центр «Сомониён» Исломудин Раджабов. Он призвал молодежь Таджикистана активно участвовать в конкурсе, отметив, что «за плечами движения «Евразийский экспресс» - большая работа, которая сделана совместными усилиями – национальных диаспор, гражданским и экспертным сообществом и молодежными аудиториями двух стран».

О результатах работы и планах на 2018 год рассказал активист студенческого молодежного движения «Евразийский экспресс», студент филиала МГУ им. Ломоносова в Душанбе Шукрулло Худойбердиев. Он раскрыл задачи движения и предложил провести финал конкурса в Душанбе на базе своего вуза, что связано с большим интересом студентов к международному сотрудничеству.

Вице-президент фонда «Евразийское содружество» Ирина Окольнишникова презентовала номинации конкурса – «Молодежное предпринимательство: развитие социально-ответственного бизнеса», «Общая Великая Победа: 75-летию Победы в Сталинградской битве и на Курской дуге», «Межконфессиональный диалог на пространстве Центральной Азии: на пути к миру и согласию».

Руководитель молодежного движения «Рохи Вахдат» (Дорога Единства) из Душанбе Гульнора Амиршоева рассказала о свей работе и молодёжных автопробегах по Центральной Азии. Их цель – изучение культуры и быта народов, развитие общения. Как подчеркнула Гульнора Амиршоева, эти проекты имеют во многом общие задачи и должны коррелироваться. Прозвучала идея об организации автопробега по маршруту «Душанбе – Челябинск», которую активно поддержали участники презентации.

Заместитель председателя Ассамблеи народов Челябинской области Сергей Бредихин отметил, что современные средства коммуникации в среде Интернет необходимо использовать в благих целях. Залог успеха конкурса – его активное продвижение в среде Интернет. «Ассамблея народов Челябинской области и Центр народного единства будут всячески помогать в популяризации конкурса», - заключил Сергей Бредихин.

Большой интерес вызвало выступление таджикского эксперта Пулода Азимова – специалиста по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Эксперт отметил, что для молодежного предпринимательства сегодня открываются большие перспективы. «У молодежи свежий взгляд на бизнес, свое видение. Именно молодежь должна создавать совместные предприятия и развивать экспортный потенциал наших стран. Ведь только построив сильные экономики, наши страны могут сделать качественный рывок вперед и уверенно отстаивать свои геополитические интересы на международной арене».

Значимость культурного взаимодействия народов России и Таджикистана подчеркнул активист молодежного движения «Евразийский экспресс» Диловар Гулов: «Я убежден, что фундаментом сотрудничества России и Таджикистана должно стать культурное наследие. Наши страны – наследницы великого культурного прошлого. Этот факт признается всем миром, и именно это может стать фундаментом взаимопонимания между нашими народами».

Участники презентации сошлись во мнении, что стартовавший конкурс молодежных проектов целесообразно распространить и на другие страны Центрально-азиатского региона. В Челябинске и в Душанбе уверены, что деловые и дружеские контакты между студентами наших стран позволят реализовывать интересные проекты, что будет способствовать продвижению идей и ценностей евразийской интеграции в молодежной среде.