Генеральной прокуратуре Таджикистана пока не удается контролировать использование мобильной связи в таджикских тюрьмах, но меры, чтобы пресечь это, неукоснительно принимаются.

«К сожалению, до сегодняшнего дня мы пока не смогли контролировать мобильную связь в тюрьмах Таджикистана. Попытки установить, откуда в тюрьмах страны появляются мобильные телефоны, которые иногда используются для совершения преступлений, остаются тщетными», - заявил сегодня на пресс-конференции Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон. Прокурор добавил, что неукоснительные меры принимаются.

По его словам, в данном направлении для устранения недостатков ведется усиленная работа.

По его словам, достоверно установлено, что в прошлом году посредством мобильной связи из одной тюрьмы Таджикистана контролировалась поставка наркотиков из Афганистана в нашу страну.

«Данный факт, который был единственным в прошлом году, расследуется», - отметил Генпрокурор.

По его словам, Генпрокуратура Таджикистана также заинтересовалась правомерностью отключения в республике NGN-телефонии.

«Мы на сегодняшний день серьезно изучаем данный вопрос, изучаем правомерность направленного 18 декабря прошлого года Службой связи Таджикистана в адрес 10 компаний, предоставляющих эту услугу, решения об аннулировании у них лицензий на реализацию NGN», - сказал он.

Напомним, 2 декабря прошлого года на наряд таджикских пограничников в горной местности Навобод джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин было совершено вооруженное нападение, в результате которого погиб командир погранотряда полковник Хайриддин Ахтамов и ранения получили четверо солдат срочной службы.

Тогда сообщалось, что большинство совершивших это нападение афганских контрабандистов ранее отбывали наказание за причастность к незаконному обороту наркотиков в таджикских тюрьмах и были амнистированы.

Спецслужбы Таджикистана выявили группу заключенных, которые контролировали транзит наркотиков через таджикско-афганскую границу, находясь в одной из душанбинских тюрем. В отношении этих заключенных возбуждено новое уголовное дело. Тогда афганские контрабандисты по указанию, полученному из таджикской тюрьмы, должны были передать 33 кг наркотиков таджикским наркоторговцам.

В тюрьмах Таджикистана использование мобильных телефонов запрещено. Однако, некоторые заключенные незаконным путем получают доступ к мобильной связи.

Летом прошлого года мобильным операторам в Таджикистане запретили продажу более двух сим-карт на человека. Решение об этом было принято совместно МВД, ГКНБ, Службой связи и мобильными компаниями страны.

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