Лидеры Центральной Азии впервые встретятся в рамках формального саммита. До этого президенты 5 государств региона встречались неформально, в двустороннем, трехстороннем формате или же в рамках СНГ, ШОС, ЕврАзЭс и др.

По инициативе президентов Казахстана и Узбекистана в марте текущего года, в дни празднования Навруз, в Астане состоится первый саммит глав государств Центральной Азии под председательством лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

По мнению источника, предстоящий первый саммит лидеров региона сыграет ключевую роль в наращивании взаимоотношений стран Центральной Азии и даст старт совместной реализации новых программ и проектов, отвечающих долгосрочным интересам всех стран региона.

«Наша республика с момента приобретения государственной независимости всегда выступала за тесную интеграцию всех стран региона и никогда не может игнорировать проведения таких саммитов», - отметил источник.

По его словам, точная дата проведения вышеназванного саммита находится на стадии согласования.

Он напомнил, президент РТ Эмомали Рахмон в своем послании парламенту республики от 22 декабря прошлого года заявил, что «Таджикистан за весь период своей независимости, признавая широкое региональное сотрудничество важнейшим способом решения торгово-экономических, социальных и экологических вопросов, обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, неизменно выступает за укрепление отношений между народами региона на основе дружбы и взаимного доверия».

«Общность целей и задач, которые стоят перед нашими государствами, диктует необходимость создания в регионе благоприятного климата для свободного передвижения людей, беспрепятственного перемещения капиталов, инвестиций и трудовых ресурсов.

С опорой на этот принцип мы также можем развивать наше сотрудничество в сфере безопасности, общими усилиями противостоять современным глобальным угрозам и вызовам в регионе.

Мы уверены, что созидательная региональная интеграция отражает интересы всех государств и народов Центральной Азии», - заявил тогда президент Э. Рахмон.

Согласно прогнозам специалистов, 2018 год станет поворотным в области регионального сотрудничества для стран Центральной Азии, и, их лидеры соберутся вместе впервые за более чем 10 лет, считает казахстанский политолог Ерлан Карин, председатель Казахстанского совета по международным отношениям.

По его словам, в этом году сотрудничество между странами Центральной Азии будет развиваться во всех сферах, при этом оно будет развиваться, в основном, в двустороннем или трехстороннем формате.

«Отношения между ключевыми странами региона станут движущей силой в данном аспекте», – говорит он.

«В 2017 году главы государств Центральной Азии стали чаще проводить двусторонние встречи. В текущем же году такая активизация может охватить весь регион в многостороннем формате. В 2018 году, как мы думаем, развитие сотрудничества между странами региона найдет новые форматы. Может, будет попытка вывести это на какой-то устойчивый формат», – говорит он.

Согласно прогнозам Всемирного банка, экономический рост в регионе в 2018 году усилится и достигнет 2,7%.

В настоящее время уже запланирован ряд официальных визитов и новых соглашений между лидерами стран Центральной Азии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о своем намерении посетить Таджикистан в начале весны. В своем выступлении в парламенте в Ташкенте Мирзиёев заявил о намерении установить добрососедские отношения с Таджикистаном.

«Мы скоро подпишем ряд соглашений, восстановим единую энергосистему в Центральной Азии, введем в строй железную дорогу и обсудим ряд других вопросов», – сказал Мирзиёев.

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