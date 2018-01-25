Почти каждый третий потребитель электроэнергии в Кулябском регионе либо неплательщик, либо незаконно использует электричество, минуя электрические счетчики.

Об этом на пресс-конференции по итогам 2017 года сказал директор Кулябских электрических сетей Давлатназар Холов.

По словам Холова, только в 2017 году в ходе рейдов было выявлено более 2,8 тыс. случаев незаконного потребления электроэнергии.

"Так, 2889 потребителей электроэнергии в Кулябском регионе за 2017 год оштрафованы на сумму 1 миллион 488 тысяч сомони. Практически каждый день работники кулябских электрических сетей фиксируют 36-38 случаев незаконного потребления электроэнергии, в том числе злостных неплательщиков", - отметил он.

Холов отметил, что потери лишь на 7% связаны с устаревшими столбами и линиями энергоснабжения, а в зимний период они увеличиваются за счет увеличения потребления на 18-20%.

"Наряду с этим, 27 тысяч электрических столбов в настоящее время нуждаются в замене", - комментируя ситуацию, резюмировал директор энергосетей кулябского региона.

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