Органами прокуратуры Таджикистана совместно с другими правоохранительными структурами страны только за ушедший 2017 год банкам страны были возвращены просроченные или полученные незаконным путем кредиты на сумму 1 миллиарда 350 миллионов сомони, заявил сегодня в ходе встречи с журналистами Генпрокурор республики Юсуф Рахмон.

По его словам, в прошлом году в отношении более 300 человек, в том числе сотрудников проблемных банков Таджикистана «Агроинвестбанк», Точиксодиротбонк», ликвидированных «Точпромбонк» и «Фононбанк», возбуждены уголовные дела.

Генпрокурор подчеркнул, что созданные в прошлом году совестные следственные группы правоохранительных структур Таджикистана по факту кризиса в банковском секторе республики и в текущем году продолжат работу.

Генпрокурор Таджикистана рекомендовал тем вкладчикам банков республики, которые не могут получить вложенные в банки деньги, обратится по данным вопросам в судебные инстанции.

Далее Рахмон подчеркнул, что в прошлом году в Таджикистане за несоблюдения норм закона «Об упорядочении обрядов и традиций» 363 гражданина страны привлечены к административной ответственности.

За не соблюдения Закона «Об ответственности родителей в воспитании и обучении детей» в стране за прошлый год к административной ответственности привлечены 2 тыс. 750 граждан.

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