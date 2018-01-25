Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон сообщил, что в прошлом году в республике 10 уголовным делам был присвоен гриф секретности. 

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Отвечая на вопросы корреспондента «АП»  о том, что в последнее время в стране увеличились расследования уголовных дел, которым присвоен гриф секретности, Генпрокурор заявил, что данное мнение не соответствует действительности.

Рахмон подчеркнул, что в прошлом году в стране всего 10 уголовным делам были присвоены гриф секретности.

При этом Генпрокурор Таджикистана заявил, что органы прокуратуры не обязаны отвечать на вопросы, касающиеся присвоения грифа секретности некоторым уголовным делам.

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«Такой гриф присваивается некоторым делам для защиты интересов государства, отдельных граждан», - отметил Рахмон.

Кроме того, отвечая на вопрос «АП» относительно сложности получения достоверной информации по уголовным делам журналиста Хайрулло Мирсаидова и осужденного на 11 лет лишения свободы экс-заместителя начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития Таджикистана Аскара Нурализода, Генпрокурор предложил направить лично ему письменный запрос редакции, на который он и ответит.

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