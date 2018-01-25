Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон сообщил, что в прошлом году в республике 10 уголовным делам был присвоен гриф секретности.

Отвечая на вопросы корреспондента «АП» о том, что в последнее время в стране увеличились расследования уголовных дел, которым присвоен гриф секретности, Генпрокурор заявил, что данное мнение не соответствует действительности.

Рахмон подчеркнул, что в прошлом году в стране всего 10 уголовным делам были присвоены гриф секретности.

При этом Генпрокурор Таджикистана заявил, что органы прокуратуры не обязаны отвечать на вопросы, касающиеся присвоения грифа секретности некоторым уголовным делам.

«Такой гриф присваивается некоторым делам для защиты интересов государства, отдельных граждан», - отметил Рахмон.

Кроме того, отвечая на вопрос «АП» относительно сложности получения достоверной информации по уголовным делам журналиста Хайрулло Мирсаидова и осужденного на 11 лет лишения свободы экс-заместителя начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития Таджикистана Аскара Нурализода, Генпрокурор предложил направить лично ему письменный запрос редакции, на который он и ответит.

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