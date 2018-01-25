Узбекистан планирует открыть новые направления для граждан, выезжающих в Россию и другие страны СНГ.
Об этом говорится в постановлении узбекского правительства о неотложных мерах по обеспечению безопасности трудовых мигрантов, опубликованной в официальной прессе, передает CA-News.
Документом предусмотрено усиление контроля за состоянием пассажирских автобусов, введение льготных авиа- и железнодорожных билетов для трудовых мигрантов, открытие новых автобусных, железнодорожных и авиамаршрутов, а также привлечение зарубежных низкобюджетных перевозчиков.
Решение было принято после трагедии, произошедшей с пассажирским автобусом в Казахстане 18 января.
По данным российских органов внутренних дел, на 1 января 2017 года в России находилось около 1,5 млн граждан Узбекистана.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста