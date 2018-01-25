Аниса Сабири практически завершила работу над своим фильмом «Нолаи танбур», премьера которого в Таджикистане назначена на весну текущего года.

В гостях у радиостанции Азия-Плюс на днях была талантливая режиссер, поэтесса, фотограф Аниса Сабири. Аниса рассказала в эфире о своем новом фильме "Нолаи танбур" (в переводе с таджикского "Плач танбура"). Директором картины является Исмаил Зибаи, который также был в эфире. Музыку к фильму написал Толиб Шахиди.

Фильм снят на студии «Таджикфильм» и рассказывает о взрослении 12-летнего подростка в военном Таджикистане начала 90-х.

Это уже второй фильм Анисы. Ее дебютный короткометражный фильм «Искупление» был представлен летом 2017 года в рамках конкурсной программы короткометражных фильмов на российском «Кинотавре». "Искупление" - это курсовая работа Анисы в рамках обучения в Московской школе кино.

О том, как создавался ее второй фильм «Нолаи танбур», премьера которого запланирована на весну этого года, в нашем видео.