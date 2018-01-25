Тенденция выбора профессий врача и юриста со стороны большинства желающих поступить в вузы Таджикистана сохранилась и в 2017 году. Об этом заявил директор Национального центра тестирования Таджикистана Хуршед Икроми на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, технические специальности до сих пор остаются невостребованными у молодежи республики.

Директор НЦТ отметил, что в 2017 году в высшие и некоторые средне-специальные учебные заведения Таджикистана путем тестирования поступили 69 тыс. 200 студентов из более 96,5 тыс. зарегистрированных.

В этом году число абитуриентов, пожелавших обучаться по специальностям, связанных с юриспруденцией и медициной, была два раза выше плана приема, и составило 221,9 и 219,3% соответственно. А на технические специальности эта цифра составила всего 82,9%.

В числе достижений НЦТ Хуршед Икроми отметил внедрение онлайн-тестов, где поступающие могли проверить свои знания перед тестированием, увеличение количества методической литературы, увеличение числа девушек, сдавших документы на поступления в учебные заведения, увеличение количества пунктов регистрации и экзаменационных центров.

Как сообщили ответственные лица НЦТ, в 2018 году не предусмотрено никаких новшеств, количество вузов и специальностей также не претерпели изменения.

Только ожидается увеличение количество абитуриентов, и по прогнозам НЦТ, в новом году оно превысит 100 тыс.

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