Город завтрашнего дня

Пословица «Мал золотник да дорог» очень подходит Рогуну. Возможно, он самый малочисленный по населению, но по части упоминания в прессе занимает чуть ли не ведущее место среди других городов Таджикистана. Конечно, все это в связи со строящейся ГЭС. Но любопытен и сам город строителей.

Путь-дорога

По пути в Рогун шел теплый снег, клубились вокруг туман и облака. Ехали мы в гору, плавно поднимаясь над уровнем моря. Дорога хоть без должного покрытия, но нет опасных ям, однако по ней очень скользко ехать во время осадков.

«Нет города без ворот», - гласит мудрая таджикская пословица. Проезжаем через них, отсюда начинается территория административной единицы Рогун, которая состоит из собственно города и трех сельских джамоатов – Оби Гарм, Кади Об и Сичарог. Всего в Рогуне 59 населенных пунктов и более 40 тыс. населения. Земли более 63 тыс. га, из них всего 618 га поливных. Это менее 1 процента. И поэтому не мудрено, что цены тут на сельхозпродукты высокие.

Но горнопроходчик Нуриддин, которого мы забрали по дороге в Файзабаде, считает, что цены тут такие по другой причине.

- В Рогуне работают различные фирмы и компании. Торговцы думают, что раз работают в Рогуне, то и денег много. Однажды мы искали рис, купили по 20 сомони за килограмм!

Нуриддин едет на смену. Через две недели возвращается домой. Когда получает зарплату, ни копейки не тратит в Рогуне, затоваривается в основном в Душанбе, реже в Файзабаде или Вахдате.

- Транспорт тоже дорогой, - жалуется он. – На стройке много людей. Добираются на частных машинах. Извозчики прямо обирают.

Нуриддин рад, что нашел достойную работу, правда бывают задержки зарплаты - банки вовремя не обналичивают.

Он мечтает, чтобы между Рогуном и Душанбе ездили рейсовые автобусы.

У въезда в город мы попрощались с ним – он зашагал в сторону шлагбаума, за которым идет стройка века, а мы повернули в город.

Без базара

Представьте букву «Е», слева присоедините обратное ее изображение и получите схему основных проспектов города. На верхней террасе – неширокая улица, справа - типичные советские многоэтажки, слева – крутая гора. Говорят, если хочешь познакомиться с городом, нужно прежде всего сходить на базар. Или посидеть в чайхане. Поэтому мы поначалу и отправились на небольшой частный рынок. Но сегодня он пустует, а другого базара в Рогуне нет. Оттого дед Гуломали торгует яблоками на стоянке возле музея.

Он каждый день привозит по два ящика яблок – красных и желтых. Живет в одном из кишлаков в окрестностях Рогуна. Он показывает на западный склон, но горы окутаны туманом – ничего не видно. Говорит, что у него небольшой сад.

Фото Сайфиддина Хуррамова 1 /7 Развилка: направо поедешь - найдешь Рогун, налево поедешь – попадешь в Оби Гарм, прямо поедешь – свалишься в пропасть.

Рогунские яблоки - самые вкусные и сочные. В этом мы убедились сами. «В молодости работал на строительстве ГЭС, - говорит дед. – Был бульдозеристом». Когда остановилась работа, Гуломали занялся садоводством. Никто из его семьи не ездит в трудовую миграцию. «Нам хватает на жизнь», - говорит он.

Когда возобновилось строительство ГЭС, он уже вышел на пенсию. Ностальгия по тем хорошим временам тянет его в город каждый день. «Город преобразился, заново ожил. Спасибо Эмомали, это его заслуга. Только хочу, чтобы построили остановки, а то в непогоду спрятаться негде», - предлагает он.

Жители покупают все необходимое в мини-маркетах. Возле одного из них стоят пикап и фура. С них продают овощи. Картошка – 3 сомони 30 дирамов за 1 кг, лук – 2 с. 80 дирамов, морковка – 1,2 сомони. Недалеко – мясной ларек, килограмм говядины здесь стоит 36 сомони.

Дед Гуломали не согласен, что в Рогуне самая высокая зарплата в Таджикистане. «В Душанбе, наверное, больше зарабатывают». Потом добавляет: «Но если учесть зарплату строителей ГЭС, то вполне может быть. Но там разные фирмы, и у всех разные зарплаты. Кроме того, большинство приезжает с разных регионов».

Прогулка по городу

Посередине воображаемой буквы Е – центральная трасса города. На этой улице расположена мэрия. Перед ней – небольшая вытянутая, узкая площадь. Демонстрации и торжества в честь праздников проходят именно здесь. Тесновато, но достаточно для маленького городка.

На другом конце улицы в прошлом году построили детскую игровую площадку. Украшение города – чертово колесо, аттракцион на фоне гор смотрится даже как-то сказочно.

На «вертикальной» улице, от которой мы повернули на верхнюю и среднюю террасы, расположены музей, школа и поликлиника, а также девятиэтажные жилые дома.

Спускаемся к нижней террасе города. Это самая длинная улица, своеобразная набережная. На нижней стороне - крутой овраг, далеко внизу протекает небольшой ручей, несущий во влажный сезон немного воды для Вахша. Летом и осенью он высыхает.

В восточной части – заброшенные гаражи. Их постепенно сносят. Они остались еще с советских времен.

В городе нет транспорта. Но приятно бродить по его недлинным улицам, которые то взбегают вверх, то сбегают вниз. И, конечно же, горы, вершины которых, как иглы, пронзают плотную облачную ткань.

Рогунские легенды

Когда-то история создала Рогун. Теперь очередь создать самому городу историю.

В словарях таджикского языка, например в книге «Гиёс-ул-лугот», в словарях Деххудо, Рашиди и ряде других, приводится, что название города произошло от слова «рог» - предгорье, которое спускается к равнине.

Рогун возник на месте двух кишлаков, которые занимались садоводством и животноводством. В прошлом он упоминается как Сари Камиш. В 50-е годы часть населения переселили в хлопкосеющие районы. Спустя 30 лет они вернулись в свою вотчину и вблизи старого кишлака образовали новый и назвали его Рогуном.

В Рогуне есть исторические памятники – остатки средневековых укреплений - Калаи Кофур, Калаи Шахристони, Калаи Гули Сурх и много других. Сохранены даже имена жителей, которые во время полевых и строительных работ находили экспонаты – кувшины, другую домашнюю утварь, украшения, остатки древнего оружия - и сдали в музей.

Наиболее высокая заработная плата в Таджикистане зафиксирована в городе Рогун, а самая низкая – в Горно-Матчинском районе. Об этом сообщает агрегатор экономических новостей Таджикистана ENT.TJ со ссылкой на официальные статистические данные. Отмечается, что среднемесячная зарплата в Рогуне на конец 2016 года составляла 1917 сомони, в то время как в Горно-Матчинском районе – всего 268 сомони.

В окрестностях Рогуна есть гора, которая называется Акаджонбой. Согласно легенде, пастух с таким именем однажды нашел золото под каким-то камнем, затем, продав его, разбогател и купил себе отару овец. Впоследствии Ака Джонбой помогал бедным и нуждающимся. В знак уважения к этому щедрому и справедливому баю люди назвали в его честь одну из вершин.

В Рогуне в старые времена жили и святые мужи – авлия. До сих пор сюда едут паломники к их могилам. Одной из таких великих личностей является Хазрат Ходжа Джунайдулло. Его гробница расположена на одной из вершин, и подняться к ней достаточно трудно. Но… Кто с добрыми намерениями посетит это священное место, у того сбудутся желания, говорят местные жители.

Город завтрашнего дня

В самом низу города у многоэтажек нам повстречался мужчина. Он указал на ущелье далеко внизу, где течет Вахш. «Перед заполнением водохранилища тут построят дамбу, чтобы вода не смывала землю из-под города». Затем указал на склоны на северной части: «Вон за теми холмами – Оби Гарм; если идти по прямой, всего за час или полтора можно добраться».

По словам собеседника, в будущем эти склоны разровняют, заполнят сай (это то русло на дне обрыва, о котором мы упомянули), в итоге образуется большая ровная площадка. И проведут прямую трассу в Оби Гарм, возможно эти городки сольются воедино и образуется очень большой город.

Он оказался бывшим работником ГЭС, инженером-строителем. Но из-за болезни был вынужден уволиться и сейчас не работает.

Спуск к реке очень крутой, в его начале на небольшой полянке разбит фруктовый сад. Между садом и городом есть ржавые металлические гаражи, сохранившиеся с советских времен.

Возле одного из них стоит машина Фатхулло. Он говорит, что переехал сюда с семьей в 2009 году из Нурабада. Живет на первом этаже четырехэтажного дома. Приглашает на чай.

Их двор чисто подметен. Квартиры отапливаются электричеством. Горячей воды нет. Он рассказывает, что, возникнув как рабочий поселок в 70-х годах, Рогун после массового выезда русскоязычных работников опустел в 90-е годы. В годы гражданского противостояния многие дома были брошены. После возобновления работ на ГЭС началось и новое заселение. Ремонтировались крыши, подвалы, восстановили трубы – жизнь пошла.

Сейчас в городке около 15 тысяч жителей. Одна особенность Рогуна в том, что в отличие от многих регионов Таджикистана здесь преобладает мужское население. Значит, город нуждается в невестках.

Мы заметили и другую особенность – дух интернационализма. Молодежь вполне сносно говорит по-русски. В кафе звучат русские песни, наряженная ёлка до сих пор не убрана.

…Жена Фатхулло - учительница. Зарплата у нее не очень большая, иногда бывают задержки. Сам Фатхулло до недавних пор работал на стройке гидроэлектростанции. Сейчас бросил. Ездит сезонно в Россию, неплохо зарабатывает. Собирается туда вновь в марте.

У него, как и у многих живущих в секциях, нет огорода. Земледелие не в почете потому, что нигде поблизости нет хорошей земли.

…Перед тем как уезжать, возле музея мы увидели группу девочек-подростков. Они шли на репетицию, готовят песни и танцы к Наврузу.

В общем, город возрождается, с оптимизмом смотрит в будущее. Город завтрашнего дня.

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