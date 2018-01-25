Правоохранительными органами и силовыми структурами Таджикистана из незаконного оборота в минувшем году изъято 4,448 тонны наркотических средств, что на 29,8% больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщил замдиректора Агентства по контролю за наркотиками Муртазо Хайдарзода на итоговой пресс-конференции сегодня.

"Было изъято 110 килограммов героина, 1,211 тонны опия, 2,384 тонны гашиша и 742 килограмма наркотиков каннабисной группы", - сказал он.

По его словам, в 2017 году сотрудники АКН раскрыли и пресекли деятельность 52 преступных групп из 115 человек, пять из которых — организованные транснациональные группировки.

По его словам, в прошлом году во взаимодействии с российскими правоохранителями разоблачена крупная транснациональная наркогруппировка, контролировавшая поставки афганских наркотиков.

В частности, был задержан главарь группировки Мусалмон Холов и ещё 8 человек его группа, 6 из которых были гражданами Таджикистана и 2 гражданина России.



Хайдарзода также сообщил, что в Таджикистане в 2018 году ожидают рост наркотрафика из Афганистана в связи с увеличением там площадей под посевы опийного мака.



"Но силовые ведомства предпринимают все меры для противодействия этой угрозе. В частности, предпринимаются усилия по укреплению охраны границы с Афганистаном", — сказал он.

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Сегодня также состоялось очередное сжигание наркотиков. В этот раз в специальной печи Агентства было уничтожено свыше 341 кг наркотических веществ, в том числе 31 кг 860 граммов гашиша, свыше 24 кг 355 граммов героина, 277 кг 073 граммов наркотиков канабисной группы и 7 кг 070 граммов опия. Кроме того, была сожжена партия таблеток фенобарбитала, который является психотропным веществом.

«Уничтоженные наркотики проходили в качестве вещественных доказательств по 28 уголовным делам, по которым приговор суда вступил в законную силу», - подчеркнули в АКН.

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