Северо-Кавказский окружной военный суд признал Абдурахима Мухиддинова виновным в попытке присоединиться к зарубежной ячейке ИГ (террористическая организация ИГ, запрещена в России) и содействии терроризму, приговорив его к 10 годам заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя суда Алену Катькало.

"Суд счел убедительными представленные обвинением доказательства в том, что уроженец Таджикистана, проживающий в Ростове-на-Дону Абдурахим Мухиддинов, весной 2017 года готовился присоединиться к подразделению "Исламское государство" на территории Афганистана", - сказала Катькало.

В частности, через интернет он сообщил вербовщику свои данные, согласовал с ним маршрут следования в Афганистан через Армению и Иран, а также приобрел камуфлированную форму и авиабилет до Еревана.

Кроме того, с 23 по 31 мая прошлого года в Ростове-на-Дону Мухиддинов через интернет склонял к участию в ИГ еще одного человека.

Северо-Кавказский окружной военный суд счел его виновным по статьям УК РФ "Приготовление к участию в террористической деятельности" и "Содействие террористической деятельности", приговорив к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

Мухиддинов был задержан при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Ростова-на-Дону 1 июня 2017 года, уточнила представитель суда.

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