Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики в СНГ в 2018 году на уровне 2,2%. Об этом говорится в бюллетене Фонда «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном 22 января.

В странах СНГ в 2018-2019 гг. в целом МВФ прогнозирует 2,2% и 2,1% соответственно роста экономики. Показатель за 2018 года лучше октябрьского прогноза на 0,1%, за 2019 год – не изменился.

«Решение изменить октябрьский прогноз связано с «повышением мировых экономического темпов роста и ожидаемого влияния недавно одобренных в США изменений налоговой политики», - подчеркивается в бюллетене.

Отмечается, что нынешний циклический подъем обеспечивает идеальную возможность для реформ. «В число общих приоритетов во всех странах включено проведение структурных реформ для увеличения потенциального объема производства и обеспечения более всеобъемлющего роста», – считают в МВФ.

Что касается развитых экономик, то прогнозируется рост экономики США в 2018 году и 2019 году соответственно на 2,7% и 2,5% – эти показатели лучше октябрьских ожиданий на 0,4% и 0,6%.

По прогнозам Фонда, рост в зоне евро составит 2,2% и 2% в 2018 году и в 2019 году, однако оценка экономики Испании понижена на 0,1% за 2018 год – до 2,4% роста.

Лидерами роста является страны БРИКС: рост экономики Индии в 2018-2019 годы составит 7,4% и 7,8% (без изменений по сравнению с октябрьским прогнозом), Китая – 6,6% и 6,4% (улучшенные показатели на 0,1%). Также в 2018 году российская экономика вырастет на 1,7%, а не на 1,6%, как говорилось в октябре 2017 года. В 2019 году она может вырасти на 1,5%. В Бразилии МВФ улучшил прогноз до 1,9% и 2,1% против ожидавшихся 1,5% и 2%. Ухудшены оценки для ЮАР – 0,9% в 2018-2019 годы (на 0,2% и 0,7% соответственно).

Кроме того, МВФ ожидает роста средней цены на нефть в 2018 году на 11,7% относительно показателя 2017 года, а также сокращения цены на 4,3% в 2019 году.

«Улучшение перспектив глобального роста, погодные явления в США, продление соглашения ОПЕК + об ограничении добычи нефти, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживали цены на нефть», – отмечают аналитики Фонда.

«Риски для мирового прогноза роста в ближайшей перспективе выглядят в целом сбалансированными, но в среднесрочной перспективе они остаются асимметричными», – говорится в документе.

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