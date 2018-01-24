Судом столичного района Сино доказаны еще два факта получения взятки со стороны осужденного экс-заместителя начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Министерства экономического развития и торговли Аскар Нурализода. Совсем недавно он получил 11 лет тюрьмы за получение взятки в полмиллиона долларов.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана, судом столичного района Сино были доказаны еще два факта получения взятки со стороны Нурализода.

«Так, Аскар Нурализода, для включения в программу государственного финансирования теплицы в районе Балхи Хатлонской области, а также возведения сада в этом районе в качестве взятки получил от граждан Д. Олимова и Ш. Сангинова взятки в размере 4 тыс. долларов США и 25 тыс. сомони», - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

«Судом был доказан факт получения Нурализода от жителя района Джалолиддини Балхи гражданина Н.Абдурахимова взятки в размере 513 тыс. долларов США и 32 тыс. сомони, за то, чтобы он повлиял на то, чтобы в Государственную программу инвестиций на 2016-2020 годы внесли пункт о развитии птицеводства в районе Балхи», - подчеркивается в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, Аскар Нурализода был задержан с поличным в момент получения взятки в размере 490 тыс. долларов США от вышеназванного гражданина Н, Абдурахимова 28 сентября в столице.

Напомним, приговором суда района Сино Аскар Нурализода был признан виновным по нескольким фактам получения взятки и осужден сроком на 11 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, он лишен права занимать руководствующие должности и органах государственной власти сроком на пять лет.

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