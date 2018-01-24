Cвыше 100 жителей таджикоязычных сёл Ташкентской области обратились с открытым письмом в адрес президентов Узбекистана и Таджикистана о нехватке преподавателей в местных школах. Они просят, чтобы данная проблема была обсуждена в ходе предстоящей встречи двух президентов в начале весны текущего года. Это открытое письмо было опубликовано в одном из недавних номеров таджикоязычной газеты Узбекистана "Овози тоджик".

Авторы письма - жители Бустонликского района Ташкентской области Узбекистана уверяют, что если проблема подготовки таджикских педагогов не будет решена в ближайшее время, таджикоязычные школы района могут остаться без квалицированных кадров.

По мнению известного таджикского журналиста, профессора Ибрагима Усманова, проблема нехватки педагогических кадров для узбекоязычных школ Таджикистана и таджикоязычных школах Узбекистана возникла после обретения независимости двух государств.

Попытки официальных властей в Ташкенте и Душанбе подготовить в своих вузах педагогов для школ, где обучаются таджики Узбекистана и узбеки Таджикистана, не смогли полностью решить проблему.

«Во всем мире проблему обучения национальных меньшинств на их родном языке решают в сотрудничестве с теми государствами, в которых их язык является государственным, - отметил Усмонов. - Подготовка кадров для таджикских школ Узбекистана в Душанбе и узбекских школах Таджикистана в Ташкенте может еще более укрепить отношения двух государств».

Между тем, по сообщению источника «АП» в правительстве Таджикистана, в преддверии ожидаемого в начале весны государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, власти двух государств изучат вопрос о выделении квот для молодежи двух стран для обучения в вузах Таджикистана и Узбекистана.

Намечается подготовка проекта межправительственного соглашения по обмену студентов, обучению молодежи двух государств в вузах Ташкента и Душанбе.

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