Киргизский президент Сооронбай Жээнбеков предложил решение проблемы трудовой миграции из страны с помощью фермерства. По мнению Жээнбекова, серьезной альтернативой заработкам заграницей могло бы стать развитие подсобного сельского хозяйства.

«Наличие 3-4 коров позволит обеспечивать семью, еще надо обращать внимание на селекцию. Имея четырех коров, можно получать в сутки 60 литров молока, а продавая его по 20 сомов, зарабатывать 1200 в день или 36 тысяч сомов в месяц. Это сопоставимо с доходом мигрантов — таким образом можно остановить миграцию», — сказал Жээнбеков на первом заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлениии, сообщает «Спутник».

Президент Кыргызстана также призвал гарантийные фонды, которые должны помогать в получении кредитов в коммерческих банках и гарантировать возврат средств, обращать внимание на регионы и помогать фермерам в получении кредитов. Он отметил, что кредиты нужно выдавать «не родственникам и знакомым, а только тем, кто нуждается».

В ходе заседания глава Киргизии выразил свое возмущение по поводу «политических игр», которыми занимаются в последнее время местные кенеши (советы). Они продемонстрировали неспособность в проведении выборов глав айыл окмоту (сельских управ) и мэров городов. В итоге приходится распускать местные советы и назначать повторные выборы. «Эти политические игры приводят к миллионным расходам на повторные выборы», — сказал Жээнбеков, отметив при этом, что может возникнуть «необходимость введения прямого государственного управления» на период работы кенеша, который не смог выбрать главу айыльного округа. Он напомнил, что прямое управление не вводилось еще ни разу, хотя предусмотрено законодательством.

Жээнбеков также обратил внимание на неэффективность местных органов власти в решении проблем местных жителей. «Сейчас при возникновении любых проблем — если нет света, питьевой воды или плохие дороги — народ обращается за помощью к президенту. Такие проблемы локального характера должны решаться на местном уровне — на уровне акимов и глав айыл окмоту», — сказал глава государства.

В начале января Сооронбай Жээнбеков подписал указ «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов». В связи с этим была создана рабочая группа по совершенствованию законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлении. По словам президента, в 2018 году должна быть заложена основа для системных изменений в развитии регионов, так как долгие годы в этом развитии сохраняется дисбаланс и, если не изменить политику, разница будет только увеличиваться.

«Сейчас экономическое развитие зависит только от одного-двух регионов. Зона развития сосредоточена лишь вокруг Бишкека. Не сформировался каркас опорных городов, способных обеспечивать стабильное развитие регионов», — заметил президент.