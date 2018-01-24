Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетит Таджикистан с официальным визитом в начале следующего месяца: его визит в Душанбе запланирован на 1-2 февраля, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Ожидается, что в ходе официального визита лидера соседнего государства в Душанбе и его переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном будет обсуждено взаимодействие двух стран в сферах экономики, торговли, безопасности, энергетики, транспорта, реализации региональных проектов на двухсторонней основе и в рамках международных организаций - ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ.

Основными темами переговоров лидеров двух стран станут вопросы завершения демаркации и делимитации госграницы двух стран, реализация проекта CASA-1000, развитие экономических отношений, культурно-гуманитарное сотрудничество.

Официальный визит Жээнбекова, избранного на пост президента Кыргызстана в октябре прошлого года, станет первым визитом главы иностранного государства в Таджикистан в текущем году.

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