Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут на соискание премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.

Картина режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию с такими проектами, как «Фантастическая женщина», «Оскорбление», «О теле и душе» и «Квадрат».

«Нелюбовь» — второй фильм Андрея Звягинцева, который попал в список номинантов на «Оскар». В 2015 году на награду претендовала картина «Левиафан», но победил польский фильм «Ида» Павла Павликовского.

Фильм «Нелюбовь» получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Картина номинировалась на «Золотой глобус», но проиграла фильму «На пределе» Фатиха Акина. «Нелюбовь» также выдвинута на британскую премию BAFTA.

В фильме рассказывается история московской семьи, в которой супруги (Марьяна Спивак и Алексей Розин) собираются развестись, но не могут решить, с кем останется сын Алёша (Матвей Новиков). Мальчик же чувствует ненужность обоим родителям и неожиданно, после их очередной ссоры, пропадает.

90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта. Награда будет вручаться в 24 номинациях. В категории «Лучший фильм» за премию будут бороться девять картин — «Зови меня своим именем» (Лука Гуаданьино), «Темные времена» (Джо Райт), «Дюнкерк» (Кристофер Нолан), «Прочь» (Джордан Пил), «Леди Бёрд» (Грета Гервиг), «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон), «Секретное досье» (Стивен Спилберг), «Форма воды» (Гильермо дель Торо) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах).

Больше всего номинаций на "Оскар" — 13 — у фильма Гильермо дель Торо «Форма воды».