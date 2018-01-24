Антимонопольная служба Италии начала расследование в отношении южнокорейской компании Samsung после обвинений в намеренном замедлении работы старых смартфонов с целью стимулирования спроса на новые модели, пишет британское издание The Independent.

В подобном нарушении антимонопольного законодательства подозревают также американскую корпорацию Apple. Служба обвинила обе компании в создании «общей коммерческой политики, использующей недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии».



Если надзорному органу удастся доказать вину производителей смартфонов, им грозят многомиллионные штрафы.



По данным ведомства, обе компании выпускали для устройств обновление программного обеспечения, которое замедляло их работу. Однако разработчики не уведомляли пользователей о том, что установка обновления может сказаться на производительности устройства.



Вместе с тем представители компании Samsung опровергли выдвинутые обвинения и выразили готовность сотрудничать со следствием.



В декабре 2017 года компания Apple признала, что намеренно замедляла работу устройств прошлых поколений, чтобы продлить работу аккумулятора.