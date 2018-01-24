Открытие чайханы "Рохат" в Душанбе, 22 июня 1958 года

Мы решили собрать список памятных и важных круглых дат 2018 года, связанных с развитием экономики, промышленности, образования и культуры нашей страны.

История во все времена была предвестником будущего, оставляя в своей памяти галерею только тех событий, которые меняли жизнь людей, рождая героев и антигероев ушедших эпох. Зная еще недалекое советское прошлое нашего Таджикистана, можно по достоинству оценить его величие и увидеть перспективы, которые откроются перед нами в ближайшие годы.

Следовательно, каждый человек должен помнить все памятные для своего народа даты.

Вчитайтесь, вдумайтесь, и вы окунетесь в водоворот минувших событий, ощутите стремительный бег времени.

Душанбе. Новый аэровокзал. 1963 год 1 /10

1. 31 августа 1948 года - открытие первого в Таджикистане государственного университета.

2. 7 ноября 1948 года вступил в строй Такобский горно-обогатительный комбинат.

3. 22 октября 1948 года Вахшская зональная станция Всесоюзного научно-исследовательского института сухих субтропиков успешно завершила десятилетние испытания по выращиванию в условиях Таджикистана лимона Мейера.

4. 13 июня 1948 года в Сталинабадском аэропорту открылся новый рейс: Сталинабад – Баку – Сталинабад.

5. 28 июля 1938 года приказом Главного геологического управления Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР создано Таджикское геологическое управление.

6. 22 июня 1958 года в Душанбе состоялось открытие образцовой чайханы «Рохат».

7. 27 ноября 1963 года в Душанбе отрылся крупнейший в Таджикистане Масложировой комбинат.

8. 8 декабря 1963 года дан старт строительству первенца большой химии Таджикистана - Вахшскому азотно-туковому заводу.

9. 25 января 1933 года пущен в работу Ленинабадский шелковый комбинат.

10. В 1933 году в Ленинабаде создан Пединститут им. С.М. Кирова

11. В январе 1963 года в Душанбе открылся новый аэровокзал.

12. 1 мая 1963 года в Душанбе открылся новый вокзал.

13. 18 мая 1968 года пущен в работу 7,5-километровый Вахш-Яванский гидротехнический тоннель, пробитый под хребтом Каратау московскими метростроителями Главтоннельметростроя.

14. 13 июня 1968 года открылся лучший пионерский лагерь Советского Таджикистана «Горная сказка».

15. 21 сентября 1968 года в Душанбе - открытие 1-й Спартакиады женской молодежи республик Средней Азии и Казахстана.

16. 9 сентября 1968 года в Душанбе вышел первый номер русского литературного журнала Союза писателей Таджикистана «Памир».

17. 1 октября 1968 года в Душанбе начала выходить газета «Вечерний Душанбе».

18. В 1978 году с помощью итальянских специалистов был построен и пущен в работу Яванский электрохимзавод.

19. 2 января 1933 году в Сталинабаде открылась первая Публичная библиотека, в следующем году ей было присвоено имя Фирдоуси.

20. В августе 1938 года организована Таджикская государственная филармония.

21. В 1933 году по инициативе профессора Б.А. Федченко в Душанбе организован Ботанический сад.