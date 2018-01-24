2018 год богат на спортивные соревнования различного масштаба. Начиная с Кубка мира по футболу и заканчивая Олимпиадой 2018 года. Наиболее актуальные и масштабные спортивные события - в нашем материале.

Белая Олимпиада

2018-й — год зимней Олимпиады. Она на сей раз состоится в Пхенчхане, Южная Корея. Дата проведения XXIII зимних Олимпийских игр: 9–25 февраля 2018 года. Корейцы считают дни до торжественного открытия Олимпиады и обещают, что событие станет незабываемым для всего мира.

Талисманом XXIII зимних Олимпийских игр стал тигренок Сухоран. Среди участников Олимпиады будут представители 84 стран. Спортсмены будут состязаться в 15 спортивных дисциплинах.

Таджикистан участвует в зимних Олимпийских играх начиная с 2002 года, выступая в горнолыжном спорте. Успехов пока нет, но для представителей теплых стран главное – участие. Пока НОК Таджикистана не сообщил, кто представит нашу страну в Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от Олимпиады-2018. Российским спортсменам, которые не фигурировали в допинговом скандале, разрешено выступать под нейтральным флагом.

ЧМ-2018 по футболу

Не менее важное спортивное событие произойдет в 2018 году в России. С 14 июня по 15 июля 2018 года состоится чемпионат мира по футболу ФИФА. Проведение мундиаля запланировано на 12 спортивных аренах в 11 городах России. Впервые спортивные состязания будут одновременно проходить как в Азии, так и в Европе. В чемпионате примут участие 32 команды, среди участников — 7 из 8 команд, становившихся ранее чемпионами мира. Талисман чемпионата мира по футболу 2018 года — волк по кличке Забивака.

Чемпионат Азии по футзалу

Азиатское первенство по футзалу пройдет с 1 по 11 февраля в Тайбэе (Китай). Ранее состоялась жеребьевка команд, по итогам которой отечественные спортсмены попали в группу В вместе со сборными Узбекистана, Японии и Южной Кореи.

Чемпионаты мира по легкой атлетике

17-й чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении пройдёт с 1 по 4 марта 2018 года в Бирмингеме, Великобритания. Английский город во второй раз в истории будет принимать у себя зимний чемпионат мира, впервые это произошло в 2003 году. К участию будут допущены спортсмены, выполнившие в установленные сроки необходимые квалификационные требования и нормативы. В течение четырёх дней будет разыграно 26 комплектов медалей.

С 7 по 12 августа в столице Германии Берлине пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Это будет уже 24-й по счету чемпионат.

Юношеская олимпиада

Летние Юношеские Олимпийские игры - 2018 (официальное название: Третьи летние Юношеские Олимпийские игры) пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Юношеские чемпионаты Азии по футболу

С 20 сентября по 7 октября в Малайзии состоится юношеский чемпионат Азии по футболу. Среди 16 финалистов – сборная Таджикистана. Жеребьевка финальной стадии пока не проведена.

С 18 октября по 4 ноября в Индонезии проводится чемпионат Азии среди 19-летних с участием сборной Таджикистана.

Азиатские игры 2018 года

В столице Индонезии Джакарте и крупнейшем городе острова Суматра Палембанг с 18 августа по 2 октября состоятся очередные летние Азиатские игры. Около 10 тыс. спортсменов из 45 стран, в том числе и Таджикистана, будут бороться за медали в 42 видах спорта.

Шахматная олимпиада

43-я Всемирная шахматная олимпиада, организованная ФИДЕ, пройдет в Грузии, в городе Батуми, с 23 сентября по 7 октября 2018 года.