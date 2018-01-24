Этика госслужащего стала главной темой обсуждения на состоявшейся сегодня пресс-конференции в Агентстве государственной службы при президенте Таджикистана.

Его директор Джума Давлатов сообщил журналистам, что из-за увеличения жалоб населения на хамство со стороны чиновников президент Эмомали Рахмон подверг резкой критике руководство многих ведомств, прежде всего, Агентство госслужбы на итоговом заседании правительства.

«Поэтому я призываю журналистов сотрудничать с нами, - сказал Давлатов. – В последнее время в прессе часто публикуются материалы о грубом отношении должностных лиц к людям, которые по тем или иным вопросам обращаются к ним. В случае обращения людей с жалобами на грубость чиновников, поставьте нас тоже в известность, примем меры».

Джума Давлатов в качестве примера привел случай в районе Рудаки, когда местный чиновник проявил неуважение к населению и оскорбил людей. Однако он не уточнил, какое наказание понес тогда чиновник-грубиян.

В Таджикистане на 1 января 2018 года, по данным Агентства госслужбы, насчитывается 19 тыс. 382 чиновников.

Кроме того, что Агентство в прошлом году выявило ряд нарушений, связанный с подбором и расстановкой кадров, по его данным, 618 госслужащих не прошли аттестацию, 403 из них направлены для повторного прохождения курсов, 130 были уволены, остальные понижены в должностях.

По словам Давлатова, больше всего несоответствующие кадры были выявлены в Верховном суде и судебных органах - на местах аттестацию не прошли 96 человек, в министерстве обороны – 63, Налоговом комитете – 48, Комитете по делам молодежи и спорта – 34, в Госкомитете по землеустройству и геодезии – 16. Часть из них, например, представители судебных органов, после прохождения курсов, уже прошли аттестацию.

Больше всего проблем было с должностью «земкома», то есть инженера-землеустроителя в джамоатах. На эту должность часто назначают людей, которые не соответствуют требованиям госслужбы. «В 2018 году каждый из них будет взят на учет, они будут проверены и пройдут аттестацию», - сказал Джума Давлатов.

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