АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ЯНВАРЯ

- В здании Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ состоится итоговая пресс-конференция. Начало в 10:00.

- В Национальном центре тестирования при президенте состоится итоговая пресс-конференция. Начало в 14:00.

- Национальный центр законодательства при президенте Республики Таджикистан проведет пресс-конференцию. Начало в 14:00.

- В Душанбе на Центральном стадионе состоится игра между «Истиклолом» и «Куктошем». Начало в 14:00.

- В Таджикском государственном медицинском университете имени Абуали ибни Сино состоится итоговая пресс-конференция. Начало в 8:00.

- В Челябинске состоится презентация конкурса молодёжных проектов «Россия и Таджикистан: на пути дружбы и сотрудничества», приуроченного к знаменательной дате – 25-летнему юбилею со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ЯНВАРЯ

1970 – В Хороге вступила в строй первая фабрика на Памире по производству швейных изделий.

2010- В Египте найден и возвращен родителям украденный 2,5-месячный гражданин РТ.

2010 – В Душанбе начало свою деятельность дипломатическое представительство Королевства Саудовской Аравии в Таджикистане.

2011 – В Московском аэропорту Домодедово прогремел теракт, в результате которого погибло 35 человек, в том числе 2 граждан РТ, еще 20 таджикистанцев получили различные ранения.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ЯНВАРЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 8-13 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 4-9 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 14-19 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 13-18 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 6-11 мороза, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Бохтар (Курган-тюбе) – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 17-19 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 2-4 тепла.