Врачи Центральной больницы города Исфара оценивают состояние Саъди Сохибзода, который стрелял в себя 20 января, как стабильно тяжелое.

«Его состояние стабильно тяжелое. Мы отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких вчера вечером. Он сам начал самостоятельно дышать, пульс, давление, дыхание у него стабильное, но он пока не пришел в сознание», - сообщили врачи «АП».

Это первое, что удалось узнать «АП» у врачей, которые вот уже четвертый день борются за жизнь 24-летнего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД города Исфары -1 Саъди Сохибзода, который стрелял в себя в рабочем кабинете.

Напомним, инцидент произошел днём 20 января.

Саъди Сохибзода 24 года, он родом из Гиссара. В 2017 году закончил Академию МВД РТ в городе Худжанде и был направлен в сентябре 2017 года на работу в отдел уголовного розыска ОМВД Исфара-1. Не женат.

Как сообщил «АП» его однокурсник, который также работает в органах милиции, Саъди был примерным и очень успешным студентом.

Что толкнуло его на данный шаг, пока остается неизвестным.

Старший помощник прокурора Согдийской области по работе со СМИ Гульчехра Гоибназарова сообщила «АП», что по данному делу ведется проверка. «Это пока все, что мы можем сообщить», - сказала она.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus