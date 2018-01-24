Генерал-полковник в отставке Сайдамир Зухуров сегодня госпитализирован в Национальный медицинский центр (Кардиоцентр) с диагнозом левосторонний инсульт. Об этом «АП» сообщил источник в правительстве Таджикистана.

Сайдамир Зухуров со 2 февраля 2016 года находится на пенсии. Он был отправлен на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста с поста начальника Главного управления по защите государственных секретов при правительстве Республики Таджикистан, где проработал более 10 лет – с 5 декабря 2006 года.

Сайдамир Зухуров родился в 1951 году в Фархорском районе Хатлонской области. Образование высшее.

В сентябре 1977 года Зухуров Сайдамир был зачислен в кадры КГБ СССР. После окончания школы КГБ г. Минска работал оперуполномоченным Ленинградского РО УКГБ Таджикской ССР по Кулябской области до 1981 года.

С 1983 по 1984 гг. выполнял специальные задания в Афганистане.

С 1987 года Зухуров работал на должностях заместителя начальника и начальником отдела УКГБ по Хатлонской области.

В 1992 году Сайдамир Зухуров был назначен на должность Председателя Комитета Национальной Безопасности Республики Таджикистан.

С 1996 по 1997 гг. - министр внутренних дел.

С 1997 по 1999 гг. - министр безопасности Таджикистана.

С декабря 1999 по 10 января 2005 г. - вице-премьер Республики Таджикистан, курировал силовые структуры.

С 10 января 2005 г. - председатель Комитета по охране Государственной Границы РТ-Командующий Пограничными войсками Республики Таджикистан.

В январе-декабре 2006 г. - председатель Государственного комитета по охране государственной границы (ГКОГГ) РТ.

С 5 декабря 2006 - начальник Главного управления по защите госсекретов при правительстве страны.

Генерал-полковник.

Награжден орденом "Спитамена" первой степени (20.02.2013).

Женат, Имеет 8 детей.

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