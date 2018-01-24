Национальный банк Таджикистана снизил ставку рефинансирования на 1,25 процентных пунктов: с 16 процентов до 14,75 процентов годовых. Соответствующее решение принято регулятором 23 января.

Данное решение принято в связи со сравнительным снижением инфляционных рисков и приближением уровня инфляции к целевым показателям на среднесрочный период – 7 процентов годовых (+/-2%), сообщается на сайте НБТ.

Согласно статистическим данным, по итогам 2017 года уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана составил 6,7 процентов, изменившись на 0,6 процентов по сравнению с 2016 годом.

В НБТ ожидают, что в начале этого года краткосрочное изменение цен в связи с влиянием сезонных факторов, и в конце года уровень инфляции составит в рамках целевых показателей – 7 процентов.

Отметим, что в последний раз ставка рефинансирования в Таджикистане была изменена в марте прошлого года, когда она была повышена с 12,5 процентов до 16 процентов.

Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования. С помощью этого инструмента Национальный банк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по кредитам и депозитам, которые предоставляют кредитные организации юридическим и физическим лицам.

Проще говоря, Нацбанк по этой ставке предоставляет кредиты коммерческим банкам и другим кредитным организациям. Соответственно, чем выше будет ставка рефинансирования НБТ, тем выше будут проценты по кредитам в коммерческих банках и других кредитных организациях и наоборот.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus