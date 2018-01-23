И вживую, и посредством Сети с таджикскими чиновниками в последнее время общаться становится все сложнее и сложнее.

В Таджикистане в понедельник стартовал парад пресс-конференций, где журналистам два раза в год дают возможность свободно задавать вопросы первым лицам министерств и ведомств. А мы решили вам показать, насколько публична и прозрачна деятельность этих ведомств в остальное время.

О намерениях создать систему электронного правительства в Таджикистане говорили еще 10 лет назад. Затем была разработана Концепция формирования электронного правительства, которая должна быть реализована к 2020 году.

На первом этапе, который охватывает 2012–2013 годы, было предусмотрено введение в действие Единой сети информационных технологий, объединяющей 48 министерств и ведомств страны. Также все органы госвласти должны были открыть собственные сайты (страницы) в Интернете. Другая сторона этого вопроса – облегчение процедур оказания госуслуг населению.

На втором этапе (2013–2015 годы) обеспечивается внедрение в практику государственных органов власти современных технологических решений, например формирование механизмов двух- и многостороннего общения для введения единого электронного документооборота, расширение электронных информационных ресурсов.

Третий этап (2015–2020 годы) развития электронного правительства предусматривает автоматизацию процесса предоставления государственных услуг населению и организациям, а также получения услуг от организаций для государственных нужд. При этом предусматривается развитие сервисов электронного правительства, таких как правительственный портал и шлюз электронного правительства.

Отстающие от времени

Кто и как выполняет эту Концепцию, может увидеть каждый посетитель официальных сайтов органов госвласти.

О дизайне сайтов не будем говорить, так как нас интересует прежде всего их содержание. Идеального сайта, который бы обновлялся каждый день и содержал всю необходимую профильную информацию, мы не нашли. Тут мы исключаем официальный сайт президента страны. Информации о деятельности главы государства здесь достаточно. Есть здесь и возможность написать письмо президенту. Однако не указано, рассматриваются письма или нет, будут ли приняты меры, получают ли ответы на свои вопросы авторы жалоб и предложений.

Неплох сайт исполнительной власти города Душанбе. Но по каким-то причинам версия сайта на русском языке не работает уже целый год - с начала 2017 года.

Официальный сайт Маджлиси милли ограничивается краткими сообщениями о проведенных мероприятиях и обновляется раз в полмесяца. Последние новости датированы концом декабря прошлого года. Версии сайта на русском и английском языках не работают.

Маджлиси намояндагон более активно сообщает новости, но русскоязычная версия отстает на две-три недели, а запаздывание версии на английском составляет больше месяца.

К более активным можно причислить сайты МВД, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и Налогового комитета. К менее активным – МИДа, Минтранса, Минкультуры и ряда других ведомств.

Удивительно в неактивных видеть МИД страны, который, по логике, должен работать много оперативнее.

Ряд госведомств заполняют свои сайты новостями с сайта президента или ИА «Ховар», при этом напрочь забывая о работе собственного ведомства.

Слабо работают сайты таких важных органов государства, как министерства юстиции, энергетики и водных ресурсов, здравоохранения и социальной защиты населения, труда, миграции и занятости населения, сельского хозяйства.

Сайт Министерства образования и науки не имеет версии на русском и английском языках. Хотя и на таджикском языке тоже особо информации нет, новости здесь, как правило, устаревшие и неактуальные.

Сайты некоторых других госорганов и вовсе не работают, в лучшем случае обновляются раз в квартал, есть и такие, которые «живут» еще в 2015–2016 годах. К ним причислим Госкомитет по земельному управлению и геодезии, Комитет по делам женщин и семьи, Комитет по охране окружающей среды.

Некоторые ведомства совсем не имеют своих сайтов, например - и это особенно удивительно - Служба связи при правительстве РТ…