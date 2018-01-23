Более 1 тысячи учебников и художественной литературы 22 января юнармейцы средней общеобразовательной школы № 6 министерства обороны Российской Федерации в Республике Таджикистан передали в школу № 108 населенного пункта Дайработ джамоата Чимтеппа района Рудаки.

В сборе книг приняли участие не только юнармейцы, но и студенты Уральского федерального университета имени Б.Ельцина в городе Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе 201-ой военной базы, дислоцированной в РТ.

По данным источника, собранная литература была перевезена в Таджикистан военно-транспортной авиацией.

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В настоящее время всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» имеет свои представительства во всех 85-ти регионах России, а численность общественного объединения насчитывает более 160 тысяч человек в возрасте от 11 до 18 лет.

Средняя общеобразовательная школа №6 действует в Душанбе с 1997 года. В сентябре 2017 года более 100 учеников школы в торжественной обстановке вступили в ряды Юнармейского движения. Военно-патриотическое движение "Юнармия" создано в 2016 году по инициативе Минобороны России при поддержке президента РФ.

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