Прокуратура Хатлонской области возобновила проверки по взрыву в ОМВД города Курган-тюбе, в результате которого погиб следователь.

Об этом сообщил прокурор Хатлонский области Насрулло Махмудзода на пресс-конференции сегодня, 23 января.

Махмудзода отметил, что раннее по факту взрыва в ОМВД города Курган-тюбе проверку провела прокуратура города Курган-тюбе.

«Однако прокуратура города Курган-тюбе по результатам проверок отказала в возбуждении уголовного дела. На прошлой неделе прокуратура области потребовала отчет по данному делу, отменила решение городской прокуратуры и возобновила проверку», - сказал прокурор.

По его словам, дальнейшим рассмотрением этого дела займется прокуратура области.

«В настоящее время мы рассматриваем вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту и займемся расследованием других моментов, связанных с этим делом», - добавил прокурор.

Напомним, взрыв произошел вечером 1 декабря в здании Отдела МВД города Курган-Тюбе, в результате чего скончался следователь отделения, который находился на дежурстве.

Была создана оперативно-следственная группа, в обязанности которой входило выяснение обстоятельств, связанных со взрывом. В состав группы вошли сотрудники МВД и прокуратуры.

Погибшим был следователь ОМВД по городу Курган-Тюбе, капитан Мухиддин Зохидзода. Сообщалось, что взрыв произошел в тот момент, когда капитан Зохидзода занимался регистрацией взрывчатых веществ, которые были собраны сотрудниками ОМВД.

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