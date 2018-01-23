На очередном рабочем совещании глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода определил ключевые проблемы отраслей и приоритеты социально-экономического развития региона на текущий год.

В частности, Ахмадзода выразил недовольство медленными темпами процесса подготовки к посевному сезону.

«На сегодня вспахано только 64% посевных площадей, 30% земель все еще не очищены от прошлогодних кустарников хлопчатника», - подчеркнул глава области.

Было отмечено, что в этом году посевные площади под хлопчатник и картофель будут увеличены на 15 тысяч гектаров. В этой связи руководству управлений сельского хозяйства и мелиорации поручено обратить внимание на вопросы увеличения запасов качественных семян, своевременной профилактике насосных станций, очистке каналов и дренажей, эффективному использованию земельных ресурсов, а также предотвращению распространения саранчи.

Он рекомендовал предпринять конкретные меры по обновлению тракторных парков, ввозу современной сельскохозяйственной техники посредством льготных проектов, восстановлению мясомолочных ферм, контролю над функционированием хранилищ сельхозпродукции.

«В сфере промышленности простаивают более 70 производственных предприятий, 169 предприятий по итогам прошлого года не смогли обеспечить темпы роста производства», - от етил глава области.

Выразив озабоченность такой ситуацией, Ахмадзода дал конкретное поручение всесторонне проанализировать ситуацию с простаивающими приватизированными средними и крупными предприятиями, и предпринять меры по возобновлению их функционирования.

В качестве приоритетных задач были отмечены также вопросы импортозамещения, увеличения объемов производства отечественной продукции, в том числе производства прохладительных напитков и макаронных изделий.

Глава области дал указание создать во всех городах и районах швейные цеха и предприятия, и полностью обеспечить потребности в школьной форме.

«Это позволит предотвратить импорт некачественной и вредной для здоровья учащихся школьной одежды», - отметил он.

В сфере здравоохранения вызывают озабоченность тенденция увеличения родов на дому (300 зарегистрированных случаев) и родов посредством кесарева сечения (5 тысяч случаев), 19 случаев коррупционного характера в сфере, вопросы профилактики инфекционных заболеваний, ввоза некачественных медикаментов, обеспечения сферы профессиональными кадрами.

Управлению образования при поддержке местных исполнительных органов власти и привлечения предпринимателей необходимо предпринять меры по ремонту аварийных школ и оснащению образовательных учреждений, обеспечению явки специалистов в школы после окончания вузов, предотвращения случаев суицида среди несовершеннолетних, коррупции и соблюдению единой школьной формы. Согласно анализам, в школах области все еще работают 319 преподавателей, не имеющих педагогической специальности, зарегистрировано 1170 учащихся, которые по окончании девятого класса не обеспечены занятостью, 718 девушек не охвачены третьей ступенью обучения.

Глава области поручил управлению по делам женщин и семьи предпринять меры по профилактике случаев суицида среди женщин и распада семей, которых в прошлом году зарегистрировано соответственно на 54 и 373 случаев больше по сравнению с 2016 годом.

В рамках объявленного в стране «Года развития туризма и народных ремесел» управлению культуры и соответствующим структурам необходимо усилить работу по реконструкции и ремонту 16 парков культуры и отдыха, возрождению культурно-исторических памятников, популяризации национальной одежды и традиций посредством СМИ, разработке и изданию информационных материалов, буклетов и постеров для туристов. В целях развития туризма было рекомендовано в городах и районах, считающихся туристическими регионами, улучшить соответствующую инфраструктуру и построить современные кафе и рестораны.

В завершении совещания Раджаббой Ахмадзода дал рекомендации и поручения по подготовке к 30-летию независимости Таджикистана.